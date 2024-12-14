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Город На Дворцовой открыли горку. Посмотрите на фото катания

На Дворцовой открыли горку. Посмотрите на фото катания

2 452
6 комментариев

Горку для катания открыли на Дворцовой площади в Петербурге 14 декабря. Горожане и гости города в первый же день работы начали пробовать катание на аттракционе.

Источник:

Зимний аттракцион спроектирован с соблюдением всех норм безопасности. Его высота составляет 8 метров, а протяженность трассы — 65 метров. Благодаря особому покрытию катание с горки возможно даже при плюсовой температуре.

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Скатиться по Рождественской горке смогут как дети, так и взрослые. Но ребенок младше 8 лет сможет прокатиться только вместе со взрослым. Запуск горки запланирован на 14 декабря. Она будет открыта ежедневно с 12:00 до 20:30 вплоть до 9 января 2025 года. Вход будет свободный, а тюбинги предоставят организаторы.

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Комментарии
6
Гость
20 минут
Развлечение для селюков. Что-ж, что понаехало, то и развлекают.
Гость
47 минут
И при этом партия должна ставить перед собой новые масштабные задачи и ориентиры.
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