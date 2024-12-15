Бастрыкин заинтересовался поездкой москвички с ребёнком-инвалидом в петербургском автобусе. Женщина винит контролёра в нападении

Следственный комитет начал проверку после конфликта контролёра в автобусе Петербурга с пассажиркой, которая ехала с шестилетней дочерью.
Как сообщили в СКР 14 декабря, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил петербургскому следствию доложить о ходе проверки по факту применения насилия к ребёнку-инвалиду.
«В средствах массовой информации сообщается о противоправных действиях кондуктора автобуса в отношении жительницы Московской области и ее малолетней дочери, прибывших в город Санкт-Петербург для прохождения реабилитации ребенком, имеющим инвалидность», — говорится в сообщении СКР.
По информации «Фонтанки», 47-летняя жительница Москвы обратилась в полицию Приморского района накануне. Женщина рассказала, что 13 декабря во время поездки в автобусе № 172 контролёр начала оскорблять её, выбила из рук телефон, когда пассажирка попыталась снять происходящее на видео, и якобы «кидалась» на неё и 6-летнюю дочь. По словам женщины, из автобуса её и дочь высаживали так, что девочка упала. По предварительным данным, в больнице ребёнку диагностировали ушиб ноги.
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