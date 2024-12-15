Выпившая компания в Петербурге устроила перепалку с кондуктором в трамвае, водителю досталось бутылкой по голове

Водитель трамвая был вынужден обратиться за медицинской помощью после конфликта с пассажирами. Его ударили бутылкой по голове.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, конфликт начался накануне около восьми часов вечера, когда трамвай 27-го маршрута остановился около 19-го дома по проспекту Солидарности. Молодые люди, со слов кондуктора подвыпившие, начали скандалить, кондуктору пришлось участвовать в перепалке, за него вступился 24-летний водитель.

Компания не успокаивалась, и в итоге один из зачинщиков ударил водителя по затылку. Молодые люди после скрылись, а водитель принял решение доехать до кольца и уже оттуда вызывать скорую. В больнице зафиксировали ушибы и ссадины, обошлось без сотрясения.

Зачинщиков ищут.