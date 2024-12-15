Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

1 м/c,

с-в.

 742мм 98%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Куда пойти на выходных
Как штрафовать самокаты
Промышленный Петербург
Проезд дорожает
Надежда Ленфильма
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
В квитанциях снова радио
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Выпившая компания в Петербурге устроила перепалку с кондуктором в трамвае, водителю досталось бутылкой по голове

Выпившая компания в Петербурге устроила перепалку с кондуктором в трамвае, водителю досталось бутылкой по голове

2 461
16 комментариев

Водитель трамвая был вынужден обратиться за медицинской помощью после конфликта с пассажирами. Его ударили бутылкой по голове.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, конфликт начался накануне около восьми часов вечера, когда трамвай 27-го маршрута остановился около 19-го дома по проспекту Солидарности. Молодые люди, со слов кондуктора подвыпившие, начали скандалить, кондуктору пришлось участвовать в перепалке, за него вступился 24-летний водитель.

Компания не успокаивалась, и в итоге один из зачинщиков ударил водителя по затылку. Молодые люди после скрылись, а водитель принял решение доехать до кольца и уже оттуда вызывать скорую. В больнице зафиксировали ушибы и ссадины, обошлось без сотрясения.

Зачинщиков ищут.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY19
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
polyyakov
1 час
В начале т.н. "конфликта" надо сразу звонить 112 и вызывать Полицию или Росгвардию.
266138465
1 час
Питерские зайцы не чета зайцам в природе - наши злые и агрессивные...........
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12