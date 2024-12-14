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Общество Признание и Влияние «Я рядом с тобой, как „Каток у флагштока“». Как вручали премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — видео

«Я рядом с тобой, как „Каток у флагштока“». Как вручали премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — видео

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В Главном штабе Эрмитажа чествовали героев «Фонтанки» и вручали премии лучшим из лучших в Петербурге. Шестая церемония «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» оказалась полна приятных сюрпризов и неожиданных откровений.

Каких дел натворили Смешарики в Петербурге, кем во вселенной «Майора Грома» стал бы петербургский дворник, спасший людей из пожара, что перво-наперво сделал эрмитажный кот, познакомившись со своим новым «начальником» Сергеем Макаровым?

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков раскрывает приметы, которые работают в редакции, пранкеры Вован и Лексус рассказывают о своих способах справляться с телефонными мошенниками, а губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получает послание в виде весла.

Смотрите запись трансляции главного события «Фонтанки» в уходящем году — церемонии вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

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