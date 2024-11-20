От дворовых к эрмитажным. Как уже бывший чиновник Смольного стал спасать кошек и открыл приют

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







На Будапештской улице в Петербурге уже почти два года работает кошачий приют — там живут больше 100 кошек, диких и бывших домашних, больных и здоровых, а еще одна шиншилла. Приют объединил два, когда-то существовавших порознь, — это произошло благодаря уже бывшему главе комитета по имущественным отношениям, а до этого главе комитета по охране памятников Сергею Макарову. Из Смольного он чуть больше недели назад перешел на работу в Эрмитаж, и там, вероятно, помимо реставрации тоже займётся кошками.

«Какая кошка, ты что, с ума сошла?»

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







«Всё началось лет, наверное, 30 назад. Мы с супругой шли как-то по улице и увидели кота. Красивый белый кот с полностью облезлой головой. Мы его начали подкармливать. Мы тогда ничего не умели и ничего не понимали, не знали, как лечить. Кошек у нас своих не было. Этого кота между собой называли Васей. Он жил во дворе, ещё одна милейшая женщина помогала его откармливать — у кота был, видимо, авитаминоз. Мы начали его нормально кормить (кормов не было сухих, мы варили ему кашу с рыбой), и он стал обрастать. Потом выяснилось, что Вася живет в соседнем магазине, а так как очень своенравный, то регулярно оттуда сбегает», — рассказывает Сергей Макаров про то, как началась его любовь к кошкам.

«Я, честно говоря, кошек все равно еще в этот момент недолюбливал. Но потом жена пошла к подруге на Новый год, осталась там ночевать и утром заявилась с трехмесячным котенком под курткой. У меня в детстве не было животных, я кошек не понимал. Говорю: „Какая кошка, ты что, с ума сошла?“ Год у нас с этой кошкой была война, я сделал в спальне ремонт, сам обои наклеил, а она первым делом — точить когти и все драть. Я за ней с тапкой бегал. Прошел год, и она меня перевоспитала (хотя точить когти обо все не перестала), полностью перевернула мое отношение к животным. Она прожила с нами 16 лет».

На новый уровень взаимоотношений с животным миром на тот момент уже чиновника Смольного вывел случай. По словам Макарова, его водитель хорошо общался с организатором приюта «КотоХаус» Асей Усачевой. Лет пять назад она занималась организацией фестиваля бездомных животных «Держи Лапу» и искала спонсоров. Чиновник взялся помогать. А через два года уже сама Ася обратилась к ставшему главой КГИОП Макарову — кошачий приют, который она содержала, попросили съехать из частного помещения. Смольный с подачи Макарова начал искать замену.

Изначально под новое место жительства для котов предложили здание с баней в другом крыле. «Слава богу, мы не согласились — тепловой пункт стоял на предлагаемой нам части, и приюту пришлось бы оплачивать помывку посетителей бани», — говорит Макаров. Через некоторое время на помощь пришли районные чиновники — приюту предложили здание на Будапештской улице, откуда съезжала аварийная служба.

Надежда «КотоХауса»

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







«Здесь была плесень, этой стены не было, а вот тут бегали крысы, мы их фактически кормили кошачьим кормом — если бы травили, наши кошки были бы тоже под угрозой: съесть отравленную крысу — это гарантированно летальный исход для животного», — рассказывает Степан Ющенко. Вместе с супругой Надеждой Николаевой они организовывали кошачий приют «Надежда» (начинали с нескольких усатых на передержке, а затем за свой счет сняли помещение). В 2022 году их пригласили помочь организовать кошачий быт в «КотоХаус», который переезжал в оставленное аварийкой здание. Вместе с ними переехали и кошки — так два приюта объединились.

Стройка шла почти два года и закончилась летом 2024-го. Сколько на нее потрачено, посчитать сложно, говорят в приюте, — кто-то скидывался материалами, кто-то помогал работами, в «ТГК-1», например, помогли с коммуникациями.

В итоге в здании построили с десяток комнат для котов. Ветеринарный кабинет — там можно сделать простые процедуры, для этого по договоренности в приют приезжает ветврач. Есть несколько душевых, карантинные помещения для новичков, склад для корма (недавно почти тонну пожертвовали производители).

На первом этаже оборудовали столярную мастерскую — в приюте делают домики для кошек, когтеточки и деревянные сувенирные брелоки. Это — один из небольших источников дохода приюта.

В здании есть зал — там проводят выставки и ярмарки. Торговать рукоделием мастерам оказалось выгодней, чем на больших площадках, которые берут фиксированный взнос за аренду, а не процент с продаж. Также в зале занимаются дети — во время организованных мастер-классов рисуют котов на новогодних шарах, а в обычные дни в приют ходит компания школьниц из соседних домов. «Мы с ними уроки делаем, а они нам котов приручают, находят как-то подход даже к самым диким», — смеются в приюте. Помимо них, в приют регулярно приходят школьники и юннаты из соседнего Дома творчества.

С организацией приюта помогают всего несколько человек — молодой человек с особенностями развития и военная пенсионерка, которая часто ночует в приюте, чтобы в пять утра покормить усатых мясом (его она покупает на пенсию — порадовать котиков, которые в другое время едят в основном сухой корм). В первом городском приюте, который собираются построить в Колпино, по словам Макарова, собираются принять на работу больше 60 человек. «А что они будут в таком количестве делать? Я не понимаю. Все зову к нам кого-то из Смольного приехать, чтобы показать, как все устроено», — добавляет бывший чиновник.

Кототерапия

1 из 16 Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

«Здесь у нас была комната для самых худеньких. По-моему, теперь их надо сажать на диету. А вот тут парочка бандитов, которых можно только по одиночке выпускать на прогулку. Вот эти двое неразлучны, мы их зовем муж с женой — раньше они вместе жили, в одной квартире у старой бабушки», — проводит экскурсию по приюту Надежда. Коты живут в разных комнатах — в некоторых есть клетчатые балкончики, выходящие на улицу — в теплое время их открывают. Распределены они по характерам и по здоровью. Есть комната старичков, есть — для аллергиков. В своем помещении живут коты с вирусом иммунодефицита. Пара кошек живут отдельно, одна из таких страдает почечной болезнью, ей надо регулярно делать уколы.

По идее, говорят в приюте, правильно содержать всех в клетках — тогда можно и питание отследить, и регулярность хождения в туалет. Но тогда и у приюта будет меньше мест (он регулярно переполнен, хотя нормы по квадратному метру на животное стараются соблюдать), и животные будут чувствовать себя иначе. В комнатах, где кошки живут без клеток, расставлены домики и диваны. Если зайти и прилечь, через пару минут можно обнаружить на себе пять кошек. «А вот этот террорист, мы его зовем, он сразу ляжет на грудь, носом куда-нибудь вам уткнется и все, в минуту мурчанием усыпит», — смеется Надежда.

«Удивительно как, да? Кошка — это хищник, безжалостный хищник. Зачем им такая внешность? Никогда не мог понять, зачем их природа такими создавала. Зачем тебе такая красота?» — чешет Макаров за ухом прибежавшего общаться кота.

Кошачий ктитор

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







«Нам за прошлый месяц квитанция за отопление пришла 33 тысячи, а это только осень, что же будет зимой?» — рассказывает Надежда Сергею Макарову. Сам он называет себя ктитором приюта — в церковной иерархии это должность человека, который выделяет средства на стройку храма или пытается их найти. Макаров качает головой. Проходит время — и он незаметно отходит и бросает деньги в ящик для пожертвований.

«Приюты тяжело живут. Хотя готовых жертвовать очень много. В первое время мы с ужасом заходили внутрь этого помещения, не могли деньги на демонтаж найти. А потом они регулярно заканчивались на середине — сделали кровлю, окна, двери, гидроизоляцию и всё», — говорит экс-чиновник Смольного. Про приют, по его словам, он рассказывал людям на встречах, но еще чаще о кошках говорила всем его супруга. «Я просить стесняюсь, честно говоря. А Галя у меня попроще устроена, она спокойно на какой-нибудь тусовке, где какие-то состоятельные люди есть, подойдет и говорит: у нас приют, приезжайте и помогите».

Кошки, когда Макаров работал в КГИОП, жили и в самом комитете: Франц, Моисей и Росси. Их забирали домой сотрудники, нынешний глава комитета Алексей Михайлов, по словам Макарова, тоже неравнодушен к котам.

Для одного из комитетских котов даже завели телеграм-канал.

Ветеринарные скорые и деньги на корм

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







По официальной статистике в Петербурге 16 приютов, хотя по факту, вероятно, в два раза больше. Все они частные — создание единственного городского в Смольном анонсируют с 2021 года.

Впрочем, по мнению Сергея Макарова, в Петербурге все относительно хорошо устроено в отношении бездомных животных по сравнению с другими регионами: «Одна из немногих наших проблем — это просто нехватка приютов нормальных».

С точки зрения того, что можно было бы поменять на городском уровне, рассуждает бывший чиновник, — нужно выдавать приютам субсидию на корм.

«Сейчас эта идея прорабатывается. Она звучала в предвыборной программе губернатора. Есть поручение от него», — добавляет он.

Второе нововведение, которое хотят разработать в Смольном, — ветеринарная скорая, которая бы приезжала по вызову, если где-то сбили животное:

«Есть разные мнения, как это стоит сделать. Я, допустим, — сторонник того, чтобы скорой помощью занимались некоммерческие организации за субсидию. Вот, сбили кошку или собаку. В большинстве случаев, если это кошка, никто ждать не будет. Если рядом оказался нормальный человек, он возьмет, в куртку завернет и сам на такси повезет в клинику. Если это большая собака, то, наверное, да, будет ждать. Ну, допустим, приехала скорая, забрала, отвезла в ветеринарную клинику. Там полечили. Дальше куда? Это не человек, вы не можете выписать его, родственники не заберут. Ухаживать некому будет. А собаку после сложной операции надо еще какое-то время выхаживать. В итоге они позвонят в какой-то приют и попросят забрать. И там заберут — по доброте душевной. Поэтому если мы ведем разговор о создании такой схемы помощи, город должен в этом участвовать финансово — приюты сами всё организуют, но им нужна помощь».

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»





