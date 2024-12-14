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Общество Признание и Влияние «Такого человека невозможно не обнять». Как бригадир дворников Олимжон Ибрагимов стал героем церемонии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

«Такого человека невозможно не обнять». Как бригадир дворников Олимжон Ибрагимов стал героем церемонии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

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37 комментариев

Источник:

Одним из главных героев шестой церемонии вручения премии городского портала «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стал Олимжон Ибрагимов, петербургский бригадир дворников. В апреле этого года Олимжон спас несколько человек из горящего дома на Подольской улице.

Он взобрался на третий этаж по водосточной трубе и помог людям выбраться на карниз, а потом спуститься по спасательной лестнице МЧС. Гости церемонии буквально искупали героического дворника в овациях. А сам он был искренне рад знакомству с актером Алексем Маклаковым, сыгравшим полковника полиции в фильме «Майор Гром», и с ведущими Дмитрием Хрусталевым и Дарьей Александровой.

Вместе с Алексеем Маклаковым Олимжон Ибрагимов вручил премию «Признание и Влияние» победителю в номинации «Магазин года», им стала торговая сеть «Пятерочка». Руководитель управления маркетинга торговой сети «Пятерочка» территории Северо-Запад Анастасия Калинина обняла Олимжона со словами: «Такого человека невозможно не обнять!»

Как «обнимашки» с Олимжоном стали одним из самых трогательных моментов праздника в Главном штабе Эрмитажа, трудно передать словами, это надо видеть:

Источник:

Олимжон Ибрагимов приехал с семьей в Петербург из Узбекистана, и с тех пор он, супруга и дочь занимаются уборкой улиц и парадных в Адмиралтейском районе. На родине Олимжон служил в десантных войсках, а в Петербурге по вечерам ходит в спортзал рядом с работой. Правда, в зимний период это получается не часто — бригадир и его подчиненные заняты буквально от темна до темна.

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Комментарии
37
Ankor
27 минут
Вот таких узбеков я знал и знаю, а откуда берутся другие - загадка.
Гость
1 час
Спасибо, Олимжон!
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