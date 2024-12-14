«Такого человека невозможно не обнять». Как бригадир дворников Олимжон Ибрагимов стал героем церемонии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Одним из главных героев шестой церемонии вручения премии городского портала «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стал Олимжон Ибрагимов, петербургский бригадир дворников. В апреле этого года Олимжон спас несколько человек из горящего дома на Подольской улице .

Он взобрался на третий этаж по водосточной трубе и помог людям выбраться на карниз, а потом спуститься по спасательной лестнице МЧС. Гости церемонии буквально искупали героического дворника в овациях. А сам он был искренне рад знакомству с актером Алексем Маклаковым , сыгравшим полковника полиции в фильме «Майор Гром», и с ведущими Дмитрием Хрусталевым и Дарьей Александровой.

Олимжон Ибрагимов приехал с семьей в Петербург из Узбекистана, и с тех пор он, супруга и дочь занимаются уборкой улиц и парадных в Адмиралтейском районе. На родине Олимжон служил в десантных войсках, а в Петербурге по вечерам ходит в спортзал рядом с работой. Правда, в зимний период это получается не часто — бригадир и его подчиненные заняты буквально от темна до темна.