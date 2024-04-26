«Мы люди, должны помогать». Петербургский дворник спас из пожара на Подольской несколько человек

В Петербурге дворник, забравшись по трубе дома, вытащил из пожара несколько человек, после — они спустились по спасательной лестнице МЧС. Об этом 26 апреля «Фонтанке» рассказала очевидец произошедшего Кристина.

Юрий Зырин

25 апреля в доме по адресу: Подольская, 39 рано утром случился пожар. По данным городского ГУ МЧС, в пятиэтажке на третьем и четвертом этажах горели 60 «квадратов». Сигнал поступил в 6:30 утра, ликвидировали пожар спустя шесть часов. «Из опасной зоны эвакуированы 10 человек. Сведения о пострадавших не поступали», — заявили в ведомстве.

По словам Кристины, около 7 часов, когда ее знакомые проснулись, вся лестничная клетка второго этажа уже была в дыму. Естественно, сразу на место происшествия вызвали спасателей, однако огонь, по всей видимости, распространялся очень быстро.



«Девушки-иностранки кричали: «Хелп! Хелп!» и начали вылезать в окно. Сидели на подоконниках, пока спасатели ставили лестницу», — рассказывает Кристина.

В этот момент к водосточной трубе подбежал дворник, «как человек-паук он залез по ней» и начал вытаскивать людей. К тому моменту из окна уже вовсю валил дым. Девушки, ждущие помощи, по очереди вылезали через подоконник, дворник придерживал их руками, сам практически ни за что не держась. Спустя 50 секунд, три местные жительницы уже находились в относительной безопасности, покинув квартиру, заполненную дымом. Спасатели быстро подставили лестницу, по которой девушки начали спускаться — одна за другой. Все это время дворник придерживал тех, кто еще находился у карниза на третьем этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали нескольких человек на подъемном кране.



«У города появился новый супергерой. Я вообще в шоке, как он быстро залез по трубе и с какой скоростью начал вытаскивать женщин. Настоящий герой», — говорит Кристина.

«Фонтанка» дозвонилась до героя по имени Олим, но, как выяснилось, во время нашего звонка он снова кого-то спасал. С ним получилось связаться попозже.

«Я работал, смотрю — дым идет. Вызвали пожарных. Окна открыли, девушки кричали, звали на помощь. Я им сказал: «Не прыгайте! Главное — не прыгайте!», а они все кричат. Подумал — людям же надо помогать», — рассказывает дворник Олим.



После этого он забрался по трубе за несколько секунд и начал вытаскивать людей. Однако, судя по интонации, Олим не придал этому факту особого значения.

«Я семь лет уже живу в Петербурге, дворником работаю. До этого в десантуре в Узбекистане был, поэтому физически хорошо в принципе подготовлен, быстро среагировал», — говорит Олим.



Сегодня он в районе Подольской вновь спасал людей.

«Женщину из квартиры вытаскивали. Хорошо, что через входную дверь получилось. Правда, она долго собиралась, я ее торопил. Спасли, все хорошо», — заключил Олим.

