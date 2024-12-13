Сохранять невозможно. В Петербурге планируют поднять цены на проезд

Источник: Анжела Мнацаканян / «Фонтанка.ру»







В тарифном блоке Смольного продолжается обсуждение по поводу цен на проезд в общественном транспорте, которые установят с 1 января. По данным «Фонтанки», очередная их заморозка — наименее вероятный вариант, он практически не упоминается.

Как подтвердили несколько собеседников, окончательное решение не принято и постановление не подписано. Но они не сомневаются, что с 1 января цены вырастут. В качестве двух вариантов, между которыми колеблются чиновники, называют уровень инфляции (отталкиваются от прогноза ЦБ 8,5%, а не от фактического индекса роста потребительских цен) и 15%.



Напомним, в конце прошлого года Смольный принял решение заморозить тарифы на транспорт и не повышать их в 2024-м. С одной стороны, это довольно радикальный в бюджетном плане шаг, с другой — иного и ожидать было сложно, учитывая количество выборов, которые были назначены на этот год. Тенденция продолжилась, и уже летом губернатор отменил индексацию основных тарифов на коммунальные услуги.

При формировании бюджета на 2025 год вопрос тарифов, естественно, поднимался не раз. Финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников традиционно ответил, что в модель заложено повышение на уровень инфляции. Однако опыт предыдущих годов, когда от индексации отказывались в последний момент, говорит, что это вовсе не гарантия окончательного решения. А насколько вопрос тарифов болезненный для администрации, легко понять по более поздней зарисовке: глава профильного комитета Алексей Малухин довольно безобидно и предсказуемо отчитался о расчетах на 2025 год: проезд подрастет на 5,7%, электричество — на 6%, вода — на 7,3%. На что получил отповедь от губернатора: «Это его личное мнение. А свое личное мнение вы можете высказывать на кухне, а не в публичных местах».

Но не каждый год электоральные соображения превалируют над хозяйственными. Каждая заморозка — это нагрузка на бюджет, ведь из-за льготных тарифов, по которым ездит большинство пассажиров, перевозчики и так большую часть финансирования получают из казны, и их зависимость от нее только усиливается, если цены на проезд отстают от роста себестоимости. Даже туристы, которые катаются по максимальному разовому тарифу, не полностью оплачивают свою поездку. Накануне Александр Беглов в ходе прямой линии затронул этот вопрос: «Город дотирует тарифы и за каждую поездку доплачивает за пассажиров 65% стоимости».



Бюджет финансирует перевозчиков через ежегодные субсидии. В 2024 году метрополитен получил 35 млрд рублей, в 2025-й вписано уже 42 млрд. С наземными перевозчиками сложнее. В этом году «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» получат 16,8 млрд и 21,2 млрд. Понятно, что в 2025-м их расходы только вырастут, а значит, вырастет и городское участие. Но на сколько — сейчас сказать сложно. Дело в том, что по прежней схеме они откатают только первое полугодие, за которое получат 9,1 млрд и 13 млрд соответственно. Велик соблазн просто умножить это на два и получить итоговую сумму субсидии за год. Но с середины 2025 года оба предприятия перейдут на заключение новых нетто-контрактов с особой оценкой их стоимости.

Так что сейчас это самое их второе полугодие упаковано в ту же строчку, по которой обычно город оплачивает контракты коммерческих автобусных перевозчиков. Из-за этого она сильно растет. В 2024 году в нее было вписано 34 млрд рублей, в 2025-м (когда к частным компаниям на полгода присоединятся ПАТ и ГЭТ) — уже 60,7 млрд, а в 2026-м (когда они уже весь год будут работать по новым контрактам) — 91,1 млрд.



Если тарифы действительно поднимут на 8,5% или на 15%, то в глаза, как обычно, бросится стоимость жетона, то есть разовой поездки (составит 76 или 80 рублей с округлением). Но надо понимать, что доля пользователей этого тарифа мала, а непосредственно по жетону в метро проходят менее 2%.

Под 40% всех поездок в городе совершаются по «Подорожнику» со льготной ставкой. Около 20% — по банковским картам. Разбивки по ним нет, но, по данным «Фонтанки», опыт последних лет показывает: в метро более половины проходов по банковской карте — это опять же льготная Единая карта петербуржца. Отношения НСПК и городской администрации — это отдельный разговор: в метро и в наземном транспорте ЕКП выгоднее, чем местный «Подорожник», зато карта «Мир» и «Подорожник» на земле теперь уравнены.



Плюс пересадочные тарифы, именные льготные проездные, бесплатные поездки и т. д. Число льготников растет, а после транспортной реформы — и охват применения этих льгот. Чтобы оставлять цены на проезд без изменений второй год подряд — надо очень верить в возможности бюджета.

Накануне стало известно, как изменятся цены на проезд в Москве со 2 января: «В среднем поездки станут дороже на 7–10% по сравнению с последним повышением тарифов в мае 2024 года: один проход по „Тройке“ будет стоить 63 рубля вместо 57 рублей, а безлимитный проездной на месяц — 3070 рублей вместо 2870 рублей. А если посчитать рост цены с начала 2024 года, выходит, что одна поездка по „Тройке“ подорожала на 15,8%, а безлимит на 30 дней — на 11,1%», — пишет MSK1.



Нередко при определении тарифной линейки на очередной год из нее убирают наименее востребованные виды проездных (в Петербурге так в свое время избавились от «четных» билетов на 2, 4 или 6 дней). «В новом году билета „Единый“ на 60 поездок не будет — доля поездок по такому билету всего 1%. Пассажирам выгоднее и удобнее пользоваться билетом „Кошелек“, поездки по нему не „сгорают“ через 45 дней, а стоимость одной поездки идентична, кроме того, доступна 50%-ная скидка при пересадке с метро, МЦК, МЦД на наземный транспорт», — пишет дептранс Москвы. Пока неизвестно, изменится ли линейка в Петербурге. Но для города тоже актуально ценовое соотношение электронного кошелька, где поездки не сгорают, и билетов длительного пользования с ограничением на месяц, которые, по идее, должны стимулировать человека пользоваться общественным транспортом.