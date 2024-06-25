Беглов отменил повышение тарифов на ЖКХ в Петербурге, которое планировали в июле

В Петербурге не будут повышать тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами, как это было запланировано с 1 июля 2024 года. Решение принял губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства города, сообщила 25 июня пресс-служба Смольного. «Бюджет Санкт-Петербурга превысил триллион рублей. Это дает нам возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям. Мы сохраним тарифы на существующем уровне», — пишет градоначальник в своем телеграм-канале.

Как рассказали в Смольном, Беглов на заседании «обратил внимание членов правительства на обращения жителей города» по поводу грядущего повышения тарифов и поручил профильному комитету отменить планируемую с 1 июля индексацию. Губернатор пообещал, что все субсидии и компенсации льготникам будут сохранены. Комитету по финансам поручено «предусмотреть необходимые средства для финансирования межтарифной разницы теплоснабжающим организациям».

«Фонтанка» писала, что в Петербурге предельный рост платы за коммунальные услуги в 2024 году должен был составить максимум 9,4%. Индексация была запланирована на июль по всей России. В 2022 году тарифы повышали дважды — летом и в декабре, зато отменили индексацию в 2023-м. «Фонтанка» рассказывала, каким образом в расчетах Смольного появляется суммарный среднемесячный платеж, которые далеко не все читатели «Фонтанки» готовы принимать за реальный показатель.