Стало известно, как в Петербурге вырастут тарифы ЖКХ с декабря

Прогноз Минэкономразвития по росту цен на продукцию инфраструктурного сектора пришел в Смольный. От него и будут отталкиваться, когда объявят «досрочное» повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По данным «Фонтанки», документ ушел во все регионы, получили его и в Смольном. Ранее стало известно, что тарифы поднимут досрочно — не с 1 июля 2023 года, а с 1 декабря 2022-го. Да и рост окажется больше, чем планировалось. Однако, судя по документу, следующее повышение ждет россиян только в середине 2024-го.



Поделиться Поделиться





В прогнозе указано, что с 1 декабря совокупный платеж граждан за жилищно-коммунальные услуги вырастет на 9% — это предел. На те же 9% растет электроэнергия, а газ — на 8,5%. Зато в 2023 году подъема не предполагается. Далее, если верить прогнозу, тарифы снова будут увеличиваться лишь летом: на 6,3% в июле 2024-го и на 5,3% — в июле 2025-го.

Собеседник в экономическом блоке подтвердил, что город ждет соответствующего постановления федерального правительства. По его словам, реальный рост тарифов в Петербурге окажется примерно таким, как эти предельные цифры или незначительно ниже.

