Россиян ждет повторное подорожание «коммуналки» перед Новым годом

Ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги пройдет на восемь месяцев раньше запланированного: вместо 1 июля 2023 цены на коммунальные услуги повысят 1 декабря 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Предельный уровень индексации тарифов для населения по стране не превысит 9 % , а окончательное решение об уровне индексации будут принимать власти субъектов, сообщили в министерстве. При этом в прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация тарифов на ЖКХ не превысит целевого значения ЦБ по инфляции в 4 %.



Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. В начале декабря средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек может вырасти примерно на 324 рубля.

При этом повторная в 2022 году индексация будет компенсирована тем, что в 2023 году повышать цены на ЖКХ не будут. Следующая индексация должна пройти 1 июля 2024 года.

«Опережающую» индексацию в Минэкономразвития объяснили необходимостью обновить теплотрассы, водопроводы и другие объекты. В ФАС уже прокомментировали решение ведомства и отметили, что проконтролируют соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустят необоснованного роста.

