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    Россиян ждет повторное подорожание «коммуналки» перед Новым годом

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    Ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги пройдет на восемь месяцев раньше запланированного: вместо 1 июля 2023 цены на коммунальные услуги повысят 1 декабря 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

    Предельный уровень индексации тарифов для населения по стране не превысит 9 %, а окончательное решение об уровне индексации будут принимать власти субъектов, сообщили в министерстве. При этом в прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация тарифов на ЖКХ не превысит целевого значения ЦБ по инфляции в 4 %.

    Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. В начале декабря средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек может вырасти примерно на 324 рубля.

    При этом повторная в 2022 году индексация будет компенсирована тем, что в 2023 году повышать цены на ЖКХ не будут. Следующая индексация должна пройти 1 июля 2024 года.

    «Опережающую» индексацию в Минэкономразвития объяснили необходимостью обновить теплотрассы, водопроводы и другие объекты. В ФАС уже прокомментировали решение ведомства и отметили, что проконтролируют соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустят необоснованного роста.

    «Изменение тарифов на ЖКХ происходит на основании прогноза социально-экономического развития РФ Минэкономразвития. Существующая система тарифного регулирования не допускает увеличение совокупного платежа за «коммуналку» граждан больше, чем на величину инфляции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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