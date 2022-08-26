Ищите еще по 200 рублей. Смольный прикинул, как вырастут коммунальные тарифы в следующем году

В Петербурге стартовали так называемые нулевые чтения бюджета на 2023 год. Комитет по тарифам до Законодательного собрания еще не дошел, а вот до коллег из экономического блока — уже. «Фонтанка» знает, что в расчетах.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Всю следующую неделю комитеты и районы будут приносить депутатам на суд свои заявки на финансирование в следующем году. По традиции просить будут по максимуму, но решающее слово — если учесть расцвет парламентаризма в Петербурге — за комитетом по финансам. Именно он убедительно будет разъяснять ЗакСу, что из чаяний своих коллег он считает адекватным, а что — явно избыточным. Исходя из этого будет сформирован проект бюджета на 2023–2025 годы, который — тут уж никто этой привилегии у народных избранников не отнимет — принесут в виде законопроекта на голосование. Опыт последних лет показывает, что масштабно работает с документом только исполнительная власть, а с уходом независимой депутатской поправки — тем более. Но нулевые чтения остаются важной трибуной, где задают вслух вопросы и где чиновникам волей-неволей приходится на них отвечать.



По данным «Фонтанки», комитет по тарифам принесет свои расчеты на следующей неделе, однако экономический блок Смольного с ними уже знаком, по крайней мере в части коммунальных услуг. Они, как известно, подрастают раз в год, летом — если нет форс-мажора в виде роста НДС, к примеру. С 1 июля текущего года обещали рост не больше чем на 3,5%, потом ушли на 3,9%, что все равно ниже инфляции и укладывается в федеральные нормативы. Однако все это считалось без вывоза мусора, который прибавил в тарифе почти треть и в итоге утянул среднее увеличение стоимости коммунальных услуг к 5%.



По словам собеседников «Фонтанки», в плане на 1 июля 2023 года рост на 7,7%–7,8%, в зависимости от типа дома. По традиции заметнее всего дорожает электроэнергия — на 9%. Смольный считает двухставочный тариф, и, по прикидкам, будет так: в доме с газовой плитой дневной киловатт-час дорожает на 9,2% (до 6,56 рублей), ночной — на 8,5% (до 3,55 рубля); с электрическими плитами рост составит, соответственно, 8,9% (до 4,91 рубля) и 9,4% (до 2,67 рубля). Чиновники, как известно, пытаются свести все к абсолютным цифрам, поэтому берут сферическую квартиру в вакууме площадью 25,95 квадратного метра и с тремя проживающими там людьми, которые всякие услуги потребляют исключительно по нормативу. Арифметика, мало пересекающаяся с реальностью, но как шаблон подходит. Так вот: в газовых домах каждый из этих идеальных петербуржцев станет тратить на электричество 263 вместо 241 рубля сейчас, а в электрических — 313 рублей вместо 287 рублей.



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На 8% должны вырасти отопление и горячая вода. Сейчас гигакалория у нас стоит 1 947,79 рубля, а будет — 2 103,61 рубля. При этом норматив потребления — 0,0279 Гкал на квадратный метр жилья. То есть если вы сейчас проживаете в этой 26-метровой квартире и топите так, как ждут чиновники, вы платите 1 410 рублей в месяц, а придется — 1 523.

За горячую воду из крана вы платите по объему — 116,87 рубля за кубометр. Если расчеты комитета по тарифам устоят, то с 1 июля куб подорожает до 126,22 рубля, а расходы идеального горожанина — на 32 с половиной рубля, с 407 до 439 рублей.



Холодная вода и канализация, после показательной перестройки тарифной политики Водоканала, в отстающих — рост на 7% с 1 июля 2023 года. Кубометр в обоих случаях дорожает примерно на 2,4 рубля, а месячные расходы условного абонента — на 12 рублей и на 20 рублей.



Локомотив роста последнего лета — вывоз мусора, похоже, исчерпал свой скоростной ресурс. Через год он будет в отстающих по части дорожания. «Фонтанка» разъясняла его непростую формулу: цена устанавливается за кубометр вывезенных отходов, но при нормативном пересчете получается 8,32 рубля с квадратного метра. С 1 июля 2023 года куб мусора должен подорожать с 1 260,43 рубля до 1 333,53 рубля, то есть на 5,8%. Несложный расчет показывает: при такой стоимости и при текущих нормативах накопления (0,0066 кубометра на квадратный метр в месяц) «квадрат» условно подорожает до 8,8 рубля.

Аутсайдер роста тарифов, как и всегда в последние годы, — газоснабжение, всего 3,3%: с 6,98 рубля за кубометр оно должно в следующем июле подорожать до 7,21 рубля. Предполагается, что придуманный петербуржец в этой строчке квитанции увидит увеличение лишь на 2 рубля 40 копеек.



Таким образом, в нормативной формуле рядовой горожанин из дома с газовой плитой станет платить в месяц за коммуналку 3 тысячи рублей, то есть на 213 рублей, или 7,7%, больше, чем сейчас. С электрической — 2 982 рубля (рост на 215 рублей и на 7,8%).



По данным «Фонтанки», тарифный и экономический блоки ориентировались на прогнозный уровень инфляции в Петербурге для следующего года — 8,2%. В 2022-м ничего подобного, видимо, ждать не приходится, разговоры уже идут о 13% по итогам года. Именно с корректировками инфляционных ожиданий связан и пересчет заявок на тарифы для транспорта: перевозчики составляют свои графики заново, чтобы принести в Смольный расчеты по своей необходимой валовой выручке. Именно исходя из нее, а также из возможностей бюджета платить им напрямую чиновники решат, сколько надо собирать с пассажиров и каким должен быть тариф на проезд.



Традиционно комитет по тарифам должен сделать заявку и на тарифы для жилищных услуг — содержание общего имущества в доме. Директивным он является только для нанимателей государственного жилья, но на самом деле управляющие компании берут его за основу и для собственников. Что именно в него упаковывают — можно увидеть здесь. Пока что тарифная заявка на помывку подъездов и содержание домофонов в 2023 году не поступала, но традиционно среднее подорожание здесь — не больше инфляции.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

