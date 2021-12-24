Депутатские поправки к бюджету Петербурга будет рассматривать специальная комиссия

Как говорится в документе, опубликованном 24 декабря, для внесения поправок в закон о бюджете создана специальная комиссия, куда войдут по четыре представителя от петербургского парламента и городского правительства. Комиссия будет оценивать поправки. «Итогом этого обсуждения станут рекомендации для губернатора Санкт-Петербурга. В ходе второго чтения бюджета парламент примет к рассмотрению только те поправки, которые получат одобрение главы исполнительной власти», — цитирует пресс-служба петербургского парламента его председателя Александра Бельского.

По его словам, все предложения о расходных обязательствах городской казны должны быть согласованы в ходе «нулевых чтений» еще перед голосованием. Во втором чтении, по его словам, имеет смысл корректировать только те статьи, финансовое обеспечение которых может изменяться в динамике.



На протяжении двух десятков лет депутатская поправка была коррупционным механизмом. Приближенным парламентариям разрешали перераспределять от 50 до 100 млн рублей в бюджете по своему усмотрению. Часто деньги выделялись ведомствам, которые проводили закупки, исполнителями которых становились лояльные депутатам компании. По такому делу сейчас судят депутата Романа Коваля. После смены председателя Законодательного собрания губернатор Александр Беглов предложил отменить этот механизм.

