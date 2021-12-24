FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Депутатские поправки к бюджету Петербурга будет рассматривать специальная комиссия

Губернатор Александр Беглов подписал документ о новом формате внесения поправок в законопроект о бюджете. Депутаты не смогут править документ без его одобрения.

1
Печать

Как говорится в документе, опубликованном 24 декабря, для внесения поправок в закон о бюджете создана специальная комиссия, куда войдут по четыре представителя от петербургского парламента и городского правительства. Комиссия будет оценивать поправки. «Итогом этого обсуждения станут рекомендации для губернатора Санкт-Петербурга. В ходе второго чтения бюджета парламент примет к рассмотрению только те поправки, которые получат одобрение главы исполнительной власти», — цитирует пресс-служба петербургского парламента его председателя Александра Бельского.

По его словам, все предложения о расходных обязательствах городской казны должны быть согласованы в ходе «нулевых чтений» еще перед голосованием. Во втором чтении, по его словам, имеет смысл корректировать только те статьи, финансовое обеспечение которых может изменяться в динамике.

На протяжении двух десятков лет депутатская поправка была коррупционным механизмом. Приближенным парламентариям разрешали перераспределять от 50 до 100 млн рублей в бюджете по своему усмотрению. Часто деньги выделялись ведомствам, которые проводили закупки, исполнителями которых становились лояльные депутатам компании. По такому делу сейчас судят депутата Романа Коваля. После смены председателя Законодательного собрания губернатор Александр Беглов предложил отменить этот механизм.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Pupin
Новые форматы внесения поправок – это, конечно, прекрасно. Но хотелось бы, чтобы губернатор, которого выбрали жители, первым делом делал то, что нужно жителям города, а сейчас это уборка города от снега.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний