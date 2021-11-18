Без бумажки — депутат-букашка. Парламентарии остались без поправки

В петербургском парламенте утвердили бюджет во втором чтении. Из почти двух десятков поправок проголосовали лишь за одну — губернаторскую. Документ увеличил доходы городской казны до 890,8 млрд рублей, расходы — до 971,5 млрд рублей, вырос и дефицит до 80,7 млрд рублей. Ни одно из предложений, внесённых фракциями, не было утверждено. А самая большая фракция «Единой России» свои корректировки и вовсе не предлагала. Таким образом, впервые за два десятилетия большинство петербургских депутатов остались без знаменитой бюджетной поправки, хотя ещё пару недель назад рассчитывали, что всё будет иначе.



В ночь после выборов губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на телеканале «Санкт-Петербург», что новый состав Законодательного собрания города должен отменить депутатскую поправку к городскому бюджету: «Я думаю, что мы с депутатами решим главный вопрос. Это депутатские поправки. Их не должно быть, по большому счету. И первым моим вопросом будет отмена депутатских поправок». Если говорить о фактической стороне дела, то губернатор несколько запутался в терминологии: вносить поправки к законопроекту — право депутата, прописанное в Уставе города. Та же «депутатская поправка», о которой говорил Беглов, уже несколько лет существует вне юридического поля — это понятийные договорённости.

Позже новый спикер петербургского парламента Александр Бельский пояснял журналистам: «Это право депутатов — вносить изменения, никто его не забирает. То, о чем говорил губернатор, — это пресловутая поправка, которой кто-то мог пользоваться, а кто-то — нет. Так вопрос не ставится, правки в бюджет, которые будут вносить фракции, должны рассматриваться».



Сам инструмент, о котором говорил Беглов, как уже напоминала «Фонтанка», появился почти 20 лет назад. Поправки начали раздавать еще во времена Анатолия Собчака. Предполагалось, что те, кто проголосует за по законопроекту о бюджете, получают право участвовать в его правке при втором чтении. Обычно наибольший объем средств депутаты направляли в комитет по социальной политике на субсидии по возмещению затрат некоммерческим организациям. Ведомство проводило конкурсный отбор, где определяло, какой из организаций достанутся средства. Зачастую такими НКО оказывались именно организации, близкие к депутатскому корпусу. Сам механизм считался коррупционным и вызывал немало критики. С годами он трансформировался. Под напором журналистов депутатскую поправку засекретили сначала от интересующихся, затем даже от тех, кто причастен к процессу. Определить, что средства в бюджете относятся к депутатской поправке, можно было лишь по специальному коду, который знали лишь избранные.

Во время управления Законодательным собранием спикером Вячеславом Макаровым поправку стали получать лишь лояльные ему депутаты. Часть депутатов получали возможность распределять таким образом по 50 млн рублей, часть — по 100 млн рублей ежегодно. Последние два года депутатские правки вносились не во время второго чтения законопроекта о бюджете, а еще на стадии его формирования.



В 2016 году за мошенничество с депутатской поправкой была осуждена депутат Светлана Нестерова. В 2018 году её приговорили к 5 годам общего режима со штрафом 6,1 миллиона рублей, но уже спустя два года она вышла досрочно. На данный момент в суде рассматривают дело единоросса Романа Коваля, племянника бывшего вице-губернатора Игоря Дивинского. Его обвиняют в том, что он пролоббировал выделение денег по этой поправке для медицинских организаций, затем в них разыграли конкурс на поставку медоборудования и выиграл там конкретный подрядчик, который и заплатил депутату за поправку. В течение нескольких лет предприниматель отдал депутату больше 16 млн рублей.

По информации «Фонтанки», еще несколько недель назад речи об отмене депутатских поправок не шло. «Бельский сообщил главам заксовских комитетов и комиссий, что у них будет право на поправку, даже шли обсуждения об этом с главой комитета по финансам Алексеем Корабельниковым, но в итоге в последний момент всё отменили, не знаю, для всех ли, но для большинства точно», — рассказал журналисту один из обитателей Мариинского дворца. По его словам, с некоторыми депутатами, которым Бельский не разрешил участвовать в поправке, обещали поделиться коллеги.



Ещё один собеседник в Законодательном собрании рассказал, что для некоторых депутатов отмена поправки стала неожиданностью: «У нас есть коллега, который очень потратился на выборах, хотя его и продвигали в Смольном, и очень надеялся, что у него получится отбить эти затраты, у него и организации для этого были, но — нет».

Один из депутатов заметил, что часть предложений, которые вносили депутаты и которые не носили явно коррупционный характер, всё же учли в поправке губернатора к бюджету.

«Непонятно, как долго это продлится, но сам по себе факт сильно понижает статус депутата: раньше к нам шли директора школ, больниц, театров, чтобы попросить им выделить дополнительных денег, речь же не всегда о коррупции. В Новый год мы для них устраивали концерты, дарили конфеты, продуктовые наборы. За счёт этого было гораздо легче затем вести избирательную кампанию», — добавляет один из собеседников.

С приходом нового руководства в Законодательное собрание города (в сентябре Вячеслава Макарова сменил на посту главы парламента Александр Бельский, бывший политическим вице-губернатором, а когда-то муниципальным депутатом в Курортном районе города) из жизни депутатов исчезла не только пресловутая поправка. Изменились и внутренние распорядки Мариинского дворца — теперь можно не носить галстук ежедневно. Произошли изменения и с так называемым экспертным фондом. Это примерно 160 тысяч рублей, которые выделяли депутату раз в квартал для привлечения сторонних экспертов для написания законопроектов. Зачастую «экспертные» деньги уходили на премии или на зарплату ещё одному помощнику депутата. В отчётах об «экспертных» работах было много «неэкспертного», они сдавались для галочки. Теперь, как утверждают трое собеседников «Фонтанки» в Мариинском дворце, экспертных денег депутаты не получат — они перераспределены в аппарат комитета по законодательству, где работают юристы. «Вот так и тех денег лишили, и даже этих», — сокрушаются собеседники «Фонтанки».

