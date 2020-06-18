Бывшего депутата ЗакСа Петербурга выпускают из тюрьмы. Светлана Нестерова заплатила 6 миллионов за досрочную свободу
Осужденная за взятку Светлана Нестерова добилась условно-досрочного освобождения. Просьбу экс-депутата петербургского парламента уважил Тосненский суд.
Об удовлетворении ходатайства Нестеровой 18 июня сообщает пресс-служба ленинградских судов.
«Учтены положительная характеристика из колонии, погашение штрафа по приговору суда в полном объеме, мнение участников процесса», — уточнили в пресс-службе.
Нестерову в 2018 году приговорили к 5 годам общего режима со штрафом 6,1 миллиона рублей. Ее признали виновной в двух эпизодах особо крупной взятки. Деньги она брала у предпринимательниц Красногвардейского района, взамен обеспечивая госконтрактами на социальное обслуживание инвалидов.
Впервые Нестерова подавала на УДО в августе 2019 года, отсидев в колонии всего четыре месяца. Основной ее срок поглотили месяцы в СИЗО и под домашним арестом. Задержали ее ровно четыре года назад.