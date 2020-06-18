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18.06.2020 16:04
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Бывшего депутата ЗакСа Петербурга выпускают из тюрьмы. Светлана Нестерова заплатила 6 миллионов за досрочную свободу

Осужденная за взятку Светлана Нестерова добилась условно-досрочного освобождения. Просьбу экс-депутата петербургского парламента уважил Тосненский суд.

Об удовлетворении ходатайства Нестеровой 18 июня сообщает пресс-служба ленинградских судов.

«Учтены положительная характеристика из колонии, погашение штрафа по приговору суда в полном объеме, мнение участников процесса», — уточнили в пресс-службе.

Нестерову в 2018 году приговорили к 5 годам общего режима со штрафом 6,1 миллиона рублей. Ее признали виновной в двух эпизодах особо крупной взятки. Деньги она брала у предпринимательниц Красногвардейского района, взамен обеспечивая госконтрактами на социальное обслуживание инвалидов.

Впервые Нестерова подавала на УДО в августе 2019 года, отсидев в колонии всего четыре месяца. Основной ее срок поглотили месяцы в СИЗО и под домашним арестом. Задержали ее ровно четыре года назад.

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Комментарии (5)

prosto_5e4ce2877d5fb
Поинтересуйтесь, какой суд рассматривает дела об УДО. Может, перестанете худеть и начнёте умнеть.
Петр Петров
5 дали, два отсидела!!
Взятки брала в Красногвардейском районе, а на свободу вышла по решению Тосненского суда!
Я худею!!!
kuk-vasyusha
Самый справедливый суд
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