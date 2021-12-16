В Петербурге утвердили повышение тарифов на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге изменятся с 1 июля 2022 года. Об этом 16 декабря на пресс-конференции в Доме журналиста сообщил председатель комитета Дмитрий Коптин.
Теплоснабжение подорожает на 3,6%. За газ придется платить на 3,3% больше — 6 985,08 рубля за 1 000 кубометров. Тарифы на электроэнергию в среднем вырастут на 5%. Водоснабжение и водоотведение подорожает лишь на 1,7%. Как подчеркнули в комитете, это наименьший прирост с 2011 года.
«Указанный рост обусловлен необходимостью соблюдения предельных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Санкт-Петербурга, установленных ФАС России, и учитывает необходимость сокращения перекрестного субсидирования в сфере электроэнергетики», — отметили там.
За содержание жилого помещения нужно будет платить на 3,5% больше по сравнению с декабрем 2021 года. В среднем прирост составит 26 рублей на человека.
Общий прирост платежа за жилищно-коммунальные услуги, как подытожили в комитете по тарифам, на человека, проживающего в квартире с семьей, к примеру, из трех человек, с 1 июля 2022 года «составит 3,9% при планируемом уровне инфляции 4,3%».
Коптин также подчеркнул, что в новом году для жителей первых этажей не изменится норма об отсутствии платы за лифт. По его словам, в настоящий момент плата за его обслуживание и ремонт рассчитывается с учетом этажности в различных секциях, что способствует «более справедливому начислению платы». «Жителям, проживающим на первых этажах многоквартирных домов, а также в домах, не оборудованных лифтами, плата за его содержание и ремонт по-прежнему не начисляется», — добавил он.
Как писала «Фонтанка», Смольный также утвердил новую стоимость проезда в метро и наземном транспорте Петербурга. С 1 января «гостевой» тариф в подземке подорожает до 65 рублей, а в автобусах, троллейбусах и трамваях — до 60 рублей. По «Подорожнику» в метро придется платить 45 рублей, а в наземном транспорте — 40 рублей.