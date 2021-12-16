В Петербурге утвердили повышение тарифов на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге изменятся с 1 июля 2022 года. Об этом 16 декабря на пресс-конференции в Доме журналиста сообщил председатель комитета Дмитрий Коптин.



Теплоснабжение подорожает на 3,6%. За газ придется платить на 3,3% больше — 6 985,08 рубля за 1 000 кубометров. Тарифы на электроэнергию в среднем вырастут на 5%. Водоснабжение и водоотведение подорожает лишь на 1,7%. Как подчеркнули в комитете, это наименьший прирост с 2011 года.

«Указанный рост обусловлен необходимостью соблюдения предельных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Санкт-Петербурга, установленных ФАС России, и учитывает необходимость сокращения перекрестного субсидирования в сфере электроэнергетики», — отметили там.