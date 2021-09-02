автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







За март жительница дома 31 по Большому проспекту П. С. за свои почти 40 кв. м заплатила за лифт 110 рублей, столько же пришло за апрель, май и июнь, а в июле было уже 115 рублей. «Это обидно, потому что, к примеру, ты поднимаешься на 5-й этаж с сумками, и никакого лифта у тебя нет, а ты за него платишь. Я писала в ЖКС, приходила к ним, где регулярно встречала людей с такой же проблемой», — говорит Виктория. Они живет в одной из двух парадных дома, в которых нет лифта, а всего их десять.



Фото: предоставила Виктория Фото: предоставила Виктория Фото: предоставила Виктория Фото: предоставила Виктория Фото: предоставила Виктория Поделиться Поделиться







В ответ на обращение (есть в распоряжении «Фонтанки». — Прим. ред.) в мае ЖКС-1 Петроградского района сообщил, что Виктория обязана платить за обслуживание лифтового оборудования, согласно Жилищному кодексу РФ. «Действующее законодательство не устанавливает взаимосвязь личного пользования собственником общего имущества многоквартирного дома отдельно взятыми объектами общего имущества и обязанностью несения бремени расходов на содержание. Таким образом, платежи по содержанию общего имущества, обязанность по несению которых возлагается на всех собственников», — говорится в заявлении управляющей компании.



Генеральный директор ЖКС № 1 Петроградского района Кирилл Репринцев, который только в начале лета сменил на этом посту Александра Тяна, заявил, что в настоящий момент еще только входит в курс дела, поэтому деталей по данному поводу в телефонном разговоре сообщить не смог. «Проблема известна, и я дал распоряжение собрать информацию по тем домам, где есть лифтовое оборудование. В настоящий момент я точно не могу сказать причину этого казуса. Всем ли это начислялось или нет, был ли технический сбой или его не было. Мы проводим работу, по результатам полученной информации будет сделан перерасчет», — сказал он в разговоре с «Фонтанкой».

В Петербурге жители первых этажей, а также парадных, в которых нет лифтов, не обязаны платить за подъемники в здании. Это региональное «ноу-хау» и, по сути, отклонение от федерального законодательства, согласно которому собственники помещений в многоквартирных домах обязаны платить за содержание общего имущества соразмерно своей доле. А лифт, как и лестничная площадка, подвал или крыша, — общее имущество.



В начале года, как рассказывала «Фонтанка», прокуратура заставила петербургские власти отменить такое правило. Городской комитет по тарифам внес правки в свое распоряжение и привел его в соответствие с Жилищным кодексом. Средства с петербуржцев за лифты должны были брать только с 1 июля 2022 года, но прокуроры поторопили Смольный, поэтому жителей перестали делить на этажи в начале весны.

Поднялся вполне понятный шум, и уже в конце марта комитет подписал новое постановление: он снова ввел годовой мораторий на действие закона о лифтовой уравниловке, разъяснение опубликовал на своем сайте.

Изменить ситуацию заранее могут собственники. Они имеют право принять решение о перераспределении начислений по услуге «Содержание и ремонт лифтов», освободив от уплаты собственников, чьи квартиры расположены на первых этажах или имеют выход в подъезд без лифтового оборудования. Соответственно вырастет нагрузка на тех, кто лифтом реально пользуется. «Это было сделано для того, чтобы снизить социальное напряжение, чтобы люди успели подготовиться, поговорить с соседями, провести собрания и решить, как они будут платить за лифт», — пояснили в комитете по тарифам.



«К примеру, у нас большинство квартир арендуются, связи с собственниками нет. Тяжело представить, как нам собрать большинство голосов, чтобы освободить две парадные от оплаты», — говорит Виктория.

Если людям продолжали приходить квитки с виртуальной услугой, должны быть отменены начисления либо проведен перерасчет. К примеру, генеральный директор ЖКС № 1 Центрального района Артем Полищук сообщил, что в марте в «безлифтовые» квартиры успели прийти квитанции с новой графой, однако после распоряжения комитета по тарифам был сделан перерасчет. Дальше начисления продолжились по старой схеме.

В ЖКС № 2 Петроградского района также подтвердили, что в марте отправили квитки в соответствии с Жилищным кодексом РФ. «После этого мы вернулись к прошлой схеме, — уточнил гендиректор ЖКС № 2 Валерий Разгулов. — Однако очевидно, что по такой логике, которая у нас происходит с лифтами, только жители верхних этажей должны платить за ремонт крыши, но это же неправильно. При этом чем больше людей платят, тем меньше сумма на каждого конкретного человека. Поэтому, когда законодательство будет приведено в норму, плата у тех людей, которые все же лифтом пользуются, должна быть меньше».



Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

