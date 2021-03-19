В Петербурге платить за лифты будут все, даже если он — в одном подъезде из 17. Смольный заменил логику на закон

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







В квитанциях за март горожане увидели: счета за лифт выставлены всем обитателям домов, где есть хотя бы один лифт. Раньше жители первых этажей избегали этого, как и те, у кого в подъезде кабин нет. И расценки по городу различаются на порядок. В доме на Лахтинской, 20, всего две парадные. «Жители квартир «парадной» лестницы имеют лифт. Жители квартир «черной» лестницы лифта не имеют, не могут им никак технически пользоваться и никогда за время жизни в доме не пользовались. В квитанции за март обнаружили, что выставлен счет за содержание и ремонт», — недоуменно рассказал «Фонтанке» читатель Павел. Соседский лифт теперь обойдется ему почти в тысячу рублей в год.

«Никогда такого не было», — заверил Павел. В своей квартире он проживает уже 34 года, его родители — еще больше. Судя по платежке, в перерасчете на квадратный метр жилплощади единственный лифт в доме обходится в месяц в 2 рубля 15 копеек. Лично с Павла за его 36 квадратов хотят получить 78 рублей 69 копеек, в год с него, таким образом, спишут 944 рубля. Горожанин с готовностью показал «Фонтанке» счета за последние пять лет, по одному за январь: ни о какой плате за подъемный механизм в квитанциях ни разу не говорилось. «У нас 17 подъездов, и только в одном есть лифт, — говорит Сергей Елгазин, председатель дома № 13 по Большой Зелениной. — С этого месяца нам пришли квитанции, где у всех жильцов — плата за лифт. Из 200 квартир лифтом пользуется 6. Платят теперь все, но жильцы категорически не готовы оплачивать чей-то лифт». Плата в их случае — по 40 копеек с метра.

Жителю дома № 15 Б по Нейшлотскому переулку только в марте лифт обойдется гораздо дороже: в 591 рубль 57 копеек. В год это около 7 тысяч. Ситуация выглядит абсурдно: в здании восемь парадных, подъемники при этом есть только в двух — там, где этажей шесть, а не пять. «Теперь извольте платить почти по семь рублей за «квадрат» квартиры за то, чем никогда не пользовался и пользоваться не буду», — сокрушается петербуржец.

Время от времени тема лифта для жителей первых этажей в Петербурге уже всплывала, однако теперь это — общее место. Недовольные квитанциями обратились за разъяснениями к бухгалтерам своих управляющих компаний: в Жилкомсервис № 2 Петроградского района и Жилкомсервис № 1 Выборгского района. Там заявили: никакой ошибки нет, в феврале городской комитет по тарифам внес судьбоносное изменение в свое же распоряжение. Речь идет о документе, который устанавливает плату за содержание жилого помещения в Петербурге на 2021 год — в нем прописаны тарифы за все жилищные и коммунальные услуги. Действие правил ограничено: распространяются они на тех, кто обитает в квартирах по договорам социального найма, а также на дома, где жители не установили алгоритм оплаты за содержание помещений самостоятельно, на общем собрании. Пункт о лифтах в документе помечен звездочкой: для первых этажей и квартир, которые выходят в не оборудованные лифтами парадные, плата устанавливается только с 1 июля 2022 года. На самом деле эта отсрочка появлялась каждый год, и срок всеобщего равенства отодвигался, как горизонт. Отодвигался бы и дальше, но прокуратура поторопила, и жителей перестали делить на этажи уже сейчас. Дело в том, что по букве федерального закона платить за содержание и текущий ремонт общего имущества в доме должны все, даже если чем-то не пользуются. По этой же причине прокуратура потребовала от комитета обязать платить за текущий ремонт жителей аварийных домов и квартир, непригодных для проживания, — федеральные законы и в этом смысле декларируют полное равноправие. И теперь обитатели аварийного жилья будут обязаны платить за него как за вполне нормальное.



Формально документ по лифтам действовал ограниченно. Но, как пояснил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин, на практике льготы под звездочкой распространялись не только на нанимателей, но и на собственников жилья. «Так исторически сложилось. Как правило, пишут: комитетом по тарифам не устанавливается плата для первых этажей и, соответственно, ее не собирали. Хотя по законодательству должны собирать, по идее», — говорит чиновник.

В комитете по тарифам пояснили: сумма, которую петербуржцы платят за лифт, зависит от его характеристик. Исходя из количества оборудования, его типа, скорости, грузоподъемности и прочих параметров, высчитываются общие затраты, а потом делятся между всеми жильцами пропорционально метражу квартир. То есть, чем больше человек в доме будут вкладываться в подъемник, тем меньше выйдет с носа. Освободиться от расходов на то, чем не пользуешься, теперь можно только одним способом: созвать общее собрание собственников, чтобы оно само установило алгоритм сборов. Если первоэтажники и жители пешеходных подъездов убедят своих соседей, что не должны скидываться на лифт, — так тому и быть. Однако перспективы построения социализма в отдельно взятом доме сложно предугадать; согласно уже популярной шутке, на следующем этапе обитатели всех этажей, кроме последнего, могут отказаться платить за кровлю.

По словам гендиректора СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Владислава Воронкова, на практике общее собрание собственников иногда идет навстречу определенной категории граждан — делает льготы, например, для пенсионеров. Но, по мнению эксперта, в новой системе нет ничего криминального. Даже наоборот. «Санкт-Петербург просто привел в соответствие с федеральным законодательством, а именно с Жилищным кодексом, свое, скажем так, ноу-хау, которое носило определенную социальную идею. Может быть, в свое время это и было расценено как справедливость. Но речь идет не о плате за проезд в лифте, это затраты на содержание этого оборудования», — прокомментировал Воронков. Однако предупредил: «Жилищной инспекции придется теперь поработать и проследить за тем, как управляющие компании начисляют плату с учетом первых этажей». Логично, что у большинства жителей верхних этажей счета за лифт теперь должны стать меньше.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»