Смольный услышал голос с первого этажа. Распоряжение о всеобщей оплате лифтов в Петербурге приостановили

Новое постановление комитет подписал 22 марта, опубликовано оно 24 числа. Оно тормозит действие февральского постановления, которое ранее вызвало волну возмущения, «Фонтанка» подробно описывала ситуацию . Комитет по тарифам ежегодно устанавливает тарифы для нанимателей квартир, а также для домов, которые не выбрали алгоритм оплаты жилищных услуг. Есть там и строчка «содержание и текущий ремонт лифтов»; чиновники год за годом освобождали от оплаты по ней жителей первых этажей, а также подъездов без подъемников. Де-факто многие управляющие компании поступали так же вне зависимости от формы собственности на квартиру.

Однако после претензий прокуратуры пресловутым февральским распоряжением чиновники распространили бремя содержания лифтов на всех без исключения. В результате петербуржцы, которые всегда ходят по лестнице пешком или вообще не ходят, увидели в мартовских квитанциях необъяснимые для них цифры. Теперь комитет одергивает сам себя и отодвигает всеобщую лифтовую уравниловку на середину 2022 года; по примеру прошлых лет это означает, что позже этот срок отодвинут еще дальше.

При этом в комитете по тарифам «Фонтанке» уточнили, что пересчета мартовских квитанций не будет, а вот со следующего месяца жители первых этажей и безлифтовых подъездов снова начнут платить, как привыкли.