Смольный услышал голос с первого этажа. Распоряжение о всеобщей оплате лифтов в Петербурге приостановили

Новое постановление комитет подписал 22 марта, опубликовано оно 24 числа. Оно тормозит действие февральского постановления, которое ранее вызвало волну возмущения, «Фонтанка» подробно описывала ситуацию. Комитет по тарифам ежегодно устанавливает тарифы для нанимателей квартир, а также для домов, которые не выбрали алгоритм оплаты жилищных услуг. Есть там и строчка «содержание и текущий ремонт лифтов»; чиновники год за годом освобождали от оплаты по ней жителей первых этажей, а также подъездов без подъемников. Де-факто многие управляющие компании поступали так же вне зависимости от формы собственности на квартиру.
Однако после претензий прокуратуры пресловутым февральским распоряжением чиновники распространили бремя содержания лифтов на всех без исключения. В результате петербуржцы, которые всегда ходят по лестнице пешком или вообще не ходят, увидели в мартовских квитанциях необъяснимые для них цифры. Теперь комитет одергивает сам себя и отодвигает всеобщую лифтовую уравниловку на середину 2022 года; по примеру прошлых лет это означает, что позже этот срок отодвинут еще дальше.
При этом в комитете по тарифам «Фонтанке» уточнили, что пересчета мартовских квитанций не будет, а вот со следующего месяца жители первых этажей и безлифтовых подъездов снова начнут платить, как привыкли.