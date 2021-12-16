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Смольный утвердил новую стоимость проезда в метро и на транспорте Петербурга в 2022 году

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Комитет по тарифам утвердил новую стоимость проезда в метро и наземном транспорте Петербурга. Об этом 16 декабря на пресс-конференции в Доме журналиста сообщил председатель комитета Дмитрий Коптин.

С 1 января «гостевой» тариф в подземке подорожает с 60 до 65 рублей, а в автобусах, троллейбусах и трамваях — с 55 до 60 рублей. По «Подорожнику» стоимость также станет больше. Платить в метро придется 45 рублей вместо 41 рубля, в наземном транспорте — 40 рублей вместо 36 рублей.

При этом в городе собираются ввести пересадочный тариф, который действует в течение часа с момента начала использования. По нему стоимость первой первой поездки составит 40 рублей, второй — 10 рублей, а последующие будут бесплатными. Такой тариф появится с 1 февраля 2022 года. Месячные проездные билеты станут дороже на 4%.

«Средняя стоимость одной поездки по месячному единому билету для пассажиров будет варьироваться от 31 рубля в наземном транспорте до 33 рублей в метро», — уточнил Коптин.

Также на 4% изменится стоимость льготных билетов для студентов, школьников, пенсионеров и других категорий.

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Комментарии (7)

Mikkä Kårhunen
теперь стоять в пробках находясь в общественном транспорте станет дороже,транспортная реформа похоже это не сервис ,а подорожание проезда
265982215
да все правильно , у тех кто на общаке ездит денег до одного места развилось , на до бы удержать , что б не жирели ....
Капитан Очевидность2
Это, наверное, чтобы можно было новые станции строить, деньги собирают.
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