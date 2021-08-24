По данным «Фонтанки», такие цифры содержатся в предложениях по изменению тарифов с лета 2022 года, которые подготовил профильный комитет. Расчеты приводятся на одного человека, исходя из нормативов потребления в условной семье из трех человек с 25 квадратами на каждого. Сейчас в квартирах с электроплитами стоимость коммуналки составляет 2 379 рублей; с учетом повышения тарифов в июле 2022 года она увеличится до 2 460 рублей. В газифицированных квартирах плата вырастет с 2 453 рублей до 2 536 рублей. Подробная разбивка со стоимостью каждой коммунальной услуги — ниже.
Накануне «Фонтанка» сообщала, что предельной величиной роста тарифов предложено сделать
Тарифы ЖКХ меняются в июле. При этом федеральное правительство устанавливает для каждого региона предельное значение их роста. На 2021 год оно для Петербурга также составило