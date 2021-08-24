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Плюс 80 рублей на «коммуналку». Посмотрите, какие тарифы на ЖКХ в Петербурге предложены в 2022 году

Стоимость коммунальных услуг на одного человека составит в Петербурге около 2,5 тысяч

В петербургских квартирах с электрической плитой коммунальные услуги в расчете на человека подорожают с июля 2022 года на 80 рублей 73 копейки. В квартирах с газом — на 83 рубля 6 копеек. Об этом стало известно 24 августа.

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По данным «Фонтанки», такие цифры содержатся в предложениях по изменению тарифов с лета 2022 года, которые подготовил профильный комитет. Расчеты приводятся на одного человека, исходя из нормативов потребления в условной семье из трех человек с 25 квадратами на каждого. Сейчас в квартирах с электроплитами стоимость коммуналки составляет 2 379 рублей; с учетом повышения тарифов в июле 2022 года она увеличится до 2 460 рублей. В газифицированных квартирах плата вырастет с 2 453 рублей до 2 536 рублей. Подробная разбивка со стоимостью каждой коммунальной услуги — ниже.

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Накануне «Фонтанка» сообщала, что предельной величиной роста тарифов предложено сделать 3,5 %. Судя по материалам, которые готовили в комитете, он окажется еще ниже — 3,4 %. Заметнее всего, на 5–5,1 % в зависимости от типа дома, подорожает электричество; меньше всего, на 1,7 %, — холодная вода и водоотведение.

Тарифы ЖКХ меняются в июле. При этом федеральное правительство устанавливает для каждого региона предельное значение их роста. На 2021 год оно для Петербурга также составило 3,5 %.

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Комментарии (9)

Михаил Петров-Водкин
Тьфу! Копейки! А понаехи и этого платить не хотят, долги накапливают.
iphonedimona
Зачем "фонтанка" эту мерзкую ложь печатает? У меня сегодня на одного больше 2900 рублей. И это без отопления и капремонта. Люди, чиновники вас за идиотов держат.
VKuser189750944
Самые прожорливые топливные компании . Тарифы растут , отопительный сезон с каждым годом длиннее .
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