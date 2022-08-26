Стало известно, на сколько Смольный хочет поднять тарифы ЖКХ в 2023 году

В заявке комитета по тарифам на формирование бюджета 2023 года значится рост коммунальных тарифов на 7,7%–7,8% в зависимости от типа дома. В лидерах, как всегда, электричество.



Собеседник «Фонтанки» из экономического блока подтвердил, что именно такие цифры содержатся в заявке, которую будут рассматривать в рамках нулевых чтений городского бюджета. В частности, примерно на 9% предложено с 1 июля 2023 года поднять стоимость электричества, на 8% — отопления и горячей воды. Подробнее о расчетах Смольного с конкретными цифрами — читайте на «Фонтанке».