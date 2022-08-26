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    Стало известно, на сколько Смольный хочет поднять тарифы ЖКХ в 2023 году

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    В заявке комитета по тарифам на формирование бюджета 2023 года значится рост коммунальных тарифов на 7,7%–7,8% в зависимости от типа дома. В лидерах, как всегда, электричество.

    Собеседник «Фонтанки» из экономического блока подтвердил, что именно такие цифры содержатся в заявке, которую будут рассматривать в рамках нулевых чтений городского бюджета. В частности, примерно на 9% предложено с 1 июля 2023 года поднять стоимость электричества, на 8% — отопления и горячей воды. Подробнее о расчетах Смольного с конкретными цифрами — читайте на «Фонтанке».

    По данным нашего издания, заявки на транспортные тарифы и на жилищные (содержание общего имущества в доме) пока не поступали. Напомним, коммунальные тарифы растут раз в год с 1 июля. Этим летом они поднялись в Петербурге примерно на 5%.

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