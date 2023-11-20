Подвиг по расписанию. В Петербурге снова заморозили цены на проезд перед выборами

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургское правительство решило не повышать цены на проезд в следующем году. Драматургия такая: тарифный блок просит поднять стоимость, губернатор вступается за горожан. Но в либретто с самого начала был спойлер — ведь скоро выборы.





В 9 утра в понедельник несколько СМИ, включая смольнинский телеканал «Санкт-Петербург», выдали одинаковые по содержанию материалы: комитет по тарифам предложил поднять цены на проезд в 2024 году примерно на 5%, но губернатор решительно отверг эту идею, так что дорожать ничего не будет. Общий тон — «правительство обсудит» такую возможность. Ну, после такого одновременного выступления можно уже было не гадать.



Ближе к вечеру пресс-служба Смольного подтвердила: решение принято. Процитировали главу города: «Среди расходов, которые мы тарифицируем, практически половину занимает плата за общественный транспорт. Её размер сопоставим с московскими расценками. Это вызывает справедливые вопросы у наших жителей. Поэтому предложение о повышении тарифов на транспортные услуги на 4,95% предлагаю отклонить». Цены остаются прежними и в городском транспорте, и в электричках.



Тариф на проезд — это ежегодная интрига. Напомним, государственные перевозчики получают деньги на компенсацию своих расходов из двух источников: выручка с пассажиров и городской бюджет. Тарифы, по которым возят горожан, заведомо ниже экономически обоснованных. На сколько? Согласно весенним расчетам, перевозка одного пассажира обходится петербургскому метро в 85 рублей. При этом самый-самый высокий тариф для него — жетон за 70, но это считанные проценты от всех поездок. Расчетная средняя стоимость проезда для самого пассажира в 2023 году была установлена на уровне 38,4 рубля. Это значит, что за каждого из них порядка 47 рублей доплачивает бюджет.



С наземным транспортом все примерно так же: «Пассажиравтотрансу» один человек обходится в 79 рублей, «Горэлектротрансу» — в 87 рублей, а получить с него они могут максимум 65 рублей. Как отчитывался недавно комтранс, в целом на общественном транспорте в 2023 году наличными платят 2,2%. Более 42% поездок пришлись на единый электронный билет, записанный на «Подорожник» (44 рубля). 15% — банковские карты (а по ЕКП и «Миру» на земле — 40–42 и 41–43 рубля соответственно). Почти 40% — льготные проездные (ученические, студенческие и пенсионные). Оставшиеся крохи — билет «90 минут», разовые билеты с QR-кодом и проездные Ленобласти.



Проще говоря, перевозчики по большей части зависят от бюджета, хотя много лет идет разговор о том, чтобы переломить эту тенденцию. Соответственно, каждый год дилемма: на сколько поднять тариф для пассажиров, чтобы и они не сильно возмущались, но и казна не разорилась. В январе 2023 года подняли на уровень инфляции, билеты подорожали на 8,2–8,8%. В 2024 году собирались поступить аналогично: комтранс на нулевых чтениях бюджета говорил о росте на прогнозные 4,95%. Те же цифры называл финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников.. Зампредседателя комитета по транспорту Олег Матвеев, словно предчувствуя что-то, подчеркивал, что он против заморозки тарифов, так как проще плавно индексировать цены, чем потом единовременно наверстывать отставание.



Предчувствия никого не обманули, но не надо быть оракулом, чтобы помнить, что в год, когда в Петербурге проводятся выборы, бюджет зачастую готов вкладываться в заморозку цен: тут уж не до лишних миллиардов, когда надо диалог с избирателями налаживать. Так было в 2012, в 2014 и 2019 годах. Собственно, с тех пор как-то и повода не появлялось. Но в 2024 году предстоит выбирать и губернатора, и президента, тут уж логика процесса неумолима. На то, что к этому идет, намекнули на прошлой неделе, когда Смольный передумал повышать ставку взносов на капремонт: это и так болезненный для горожан вопрос, а уж лишний рубль за квадратный метр тем более не укладывается в предвыборный сценарий.



Но в случае с капремонтом все проще: сколько денег насчитали — на столько домов годовой план и составили. Не стали повышать взносы — ну, извините, кто-то свою крышу попозже получит. А расходы перевозчиков зависят от расписания движения, и они не могут перестать выпускать автобусы и троллейбусы в рейс, ссылаясь на нехватку средств. То есть автоматически подразумевается: если правительство не поднимает цены на проезд — пусть докладывает денег из бюджета.



«Комитет по транспорту сообщает, что это решение позволит сэкономить петербуржцам более 2 миллиардов рублей», — заявлял утром телеканал «Санкт-Петербург». По данным «Фонтанки», расчет — 2,6 млрд рублей, и формулируется этот показатель как убыток бюджета в случае заморозки тарифов в 2024 году. Подземке надо как-то компенсировать 1,2 млрд, «Пассажиравтотрансу» — 0,6 млрд, «Горэлектротрансу» — 0,3 млрд. В проекте бюджета субсидии этим трем перевозчикам прописаны отдельно. В первоначальном варианте метрополитену полагалось 34,1 млрд, ПАТ — 15,5 млрд, ГЭТ — 19,1 млрд. Губернатор своей поправкой в начале ноября поднял субсидию только «Горэлектротрансу» на 1,8 млрд рублей, но на тот момент решение о заморозке еще не было принято. Откуда материализуются 2,1 млрд рублей для госперевозчиков, пока не ясно; по данным «Фонтанки», звучит такой ответ — за счет внутренних средств самих компаний.



Из утренних сообщений ясности не получить. СМИ писали, что Беглов поручил-таки поднять совокупный объем субсидий аж до 109 млрд рублей. Если бы речь и правда шла о субсидиях, горожане бы год ездили вообще за копейки: как уже сказано выше, сейчас они составляют чуть более 70 млрд. Возможно, в общую кучу свалили и расходы комитета на оплату контрактов с частными автобусными перевозчиками. Когда-то им и правда платили субсидию, но после транспортной реформы с ними подписали брутто-контракты: всю их работу оплачивает бюджет по твердым ценам, в которые заложена индексация, и бюджет забирает всю выручку от пассажиров. В 2024 году на контракты вписано 34 млрд. Если эту сумму прибавить к актуальным расчетам по субсидиям ГЭТ, ПАТ, метрополитену, СЗППК за электрички (2,3 млрд) и Транспортной концессионной компании за «Чижика» (2 млрд) — да, 109 млрд и получится. Но и эта сумма набралась до решения о заморозке.



Бюджет недополучит и часть запланированной выручки от пассажиров ООО «Домтрансавто», ООО «Вест-сервис», АО «Третий парк» и ООО «Такси», которые обслуживают новую транспортную модель вместе с «Пассажиравтотрансом»: с них недоберут полмиллиарда, согласно расчету Смольного. Эти 500 млн плюс 2,1 млрд городских перевозчиков — так и набегают 2,6 млрд выпадающих доходов и необходимых расходов.



Когда говорят, что горожане сэкономят 2 млрд, — это, прямо скажем, обобщение. Если бы перевозчики сами вкладывались в компенсацию за счет исключительно коммерческой прибыли — это бы работало. Но Смольный сам говорит, что увеличивает субсидию из бюджета, а бюджет — прямо и косвенно — наполняют и горожане. Налоговые средства не окрашены, и никто не скажет, что именно ваш рубль пойдет на субсидию перевозчикам, но можно напомнить: доходы бюджета процентов на 40 состоят из НДФЛ, и это не считая других поступлений, вроде штрафов.



К слову о штрафах: на платную парковку цены тоже поднимать не будут, «Фонтанка» уже писала об этом. «Вопросы наших жителей», по выражению Беглова, в отношении парковки традиционно ставятся острее, чем в отношении общественного транспорта. Так что здесь предвыборный иммунитет на повышение тарифов выработался заранее.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»