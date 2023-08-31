В Петербурге рассказали о тарифах на проезд в 2024 году

В Смольном рассказали о расчетах по стоимости проезда на 2024 год. Окончательные цифры установит комитет по тарифам.



Как рассказали в комитете по транспорту 31 августа, заявка на финансирование в 2024 году рассчитана исходя из роста цен на уровень инфляции — то есть на 4,95%. Чтобы тарифы на проезд в следующем году не менялись, потребовалось бы 2 млрд рублей из бюджета дополнительно, но их комтранс не затребовал.

Обсуждение произошло в ЗакСе во время так называемых нулевых чтений бюджета. Замглавы комтранса Олег Матвеев подчеркнул, что он в целом не сторонник идеи замораживать тарифы с наступлением нового года по тем или иным соображениям. По его словам, проще ежегодно индексировать цены, чтобы потом не пришлось делать двойной или тройной шаг. Конкретные цифры должен утвердить комитет по тарифам.