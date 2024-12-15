На Учительской машины стоят в воде. Произошел прорыв

На Учительской улице между домом 13 и 15, где находится стоянка для машин, произошел прорыв холодной воды. Об этом в воскресенье, 15 декабря, стало известно «Фонтанке».

Из-за прорыва автомобили стоят в воде, у некоторых машин включается сигнализация.

«На место направлена бригада предприятия. Будут обследовать, локализовавывать и отводить воду», — передали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Напомним, за минувшие сутки в городе был обновлен снежный максимум — насыпало 19 см осадков, это рекорд для сезона.