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ЖКХ Происшествия На Учительской машины стоят в воде. Произошел прорыв

На Учительской машины стоят в воде. Произошел прорыв

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11 комментариев

На Учительской улице между домом 13 и 15, где находится стоянка для машин, произошел прорыв холодной воды. Об этом в воскресенье, 15 декабря, стало известно «Фонтанке».

Источник:

Из-за прорыва автомобили стоят в воде, у некоторых машин включается сигнализация.

«На место направлена бригада предприятия. Будут обследовать, локализовавывать и отводить воду», — передали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Напомним, за минувшие сутки в городе был обновлен снежный максимум — насыпало 19 см осадков, это рекорд для сезона.

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Комментарии
11
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
это он и есть?
Сила в Правде!!
1 час
а причём здесь путин он ещё ничего и не начинал.
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