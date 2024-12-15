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Происшествия В лобовой аварии с фурой на «Коле» погиб водитель «Нивы»

В лобовой аварии с фурой на «Коле» погиб водитель «Нивы»

1 592
3 комментария

Житель Бокситогорска погиб в аварии на трассе «Кола» накануне вечером. Он не смог удержаться на своей стороне дороги.

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Как сообщает ГУ МВД региона 15 декабря, «Нива» и грузовик «Мерседес» столкнулись примерно в половине девятого вечера накануне на 76-м километре трассы «Кола». 69-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнулся с фурой и укатился в кювет. Пенсионер погиб на месте.

Судя по фото с места аварии, грузовик тоже немного занесло. У обеих машин повреждения в передней части, правда про «Ниву» можно сказать, что она скорее отсутствует.

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Комментарии
3
Гость
18 минут
Была у меня нива 213.Неуправляемая машина на гололёде и снежной каше.Из за короткой базы разворачивает моментально и крутясь как волчок летишь либо в канаву либо на встречку.
468842578
7 минут
кола-дорога смерти. И всем фиолетово
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