В лобовой аварии с фурой на «Коле» погиб водитель «Нивы»

Житель Бокситогорска погиб в аварии на трассе «Кола» накануне вечером. Он не смог удержаться на своей стороне дороги.

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Как сообщает ГУ МВД региона 15 декабря, «Нива» и грузовик «Мерседес» столкнулись примерно в половине девятого вечера накануне на 76-м километре трассы «Кола». 69-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнулся с фурой и укатился в кювет. Пенсионер погиб на месте.

Судя по фото с места аварии, грузовик тоже немного занесло. У обеих машин повреждения в передней части, правда про «Ниву» можно сказать, что она скорее отсутствует.