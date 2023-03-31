Скидки по картам «Мир» и ЕКП распространяют на трамваи и троллейбусы. Проезд подешевеет на 20 с лишним рублей

С 1 апреля в Петербурге заработают новые тарифы на проезд в наземном электрическом транспорте. Карты «Мир» и ЕКП позволят экономить до 25 рублей.



Как сообщили в комитет по транспорту, при оплате картой «Мир» поездка в трамвае и троллейбусе обойдется в 43 рубля, а при оплате Единой картой петербуржца — 42 рубля. Если же при оплате используется телефон и соответствующие мобильные приложения, то цена составит 41 и 40 рублей соответственно. Напомним, разовый тариф на проезда в наземном транспорте составляет 65 рублей.

