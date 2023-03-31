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    Скидки по картам «Мир» и ЕКП распространяют на трамваи и троллейбусы. Проезд подешевеет на 20 с лишним рублей

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    3 комментария

    С 1 апреля в Петербурге заработают новые тарифы на проезд в наземном электрическом транспорте. Карты «Мир» и ЕКП позволят экономить до 25 рублей.

    Как сообщили в комитет по транспорту, при оплате картой «Мир» поездка в трамвае и троллейбусе обойдется в 43 рубля, а при оплате Единой картой петербуржца — 42 рубля. Если же при оплате используется телефон и соответствующие мобильные приложения, то цена составит 41 и 40 рублей соответственно. Напомним, разовый тариф на проезда в наземном транспорте составляет 65 рублей.

    С начала года в Петербурге перераспределили скидочные программы «Мира» и ЕКП. Раньше Единая карта петербуржца позволяла радикально экономить на проезде в метро: в прошлом году при использовании токенизированной карты поездка стоила 41 рубль и 31 рубль соответственно. Теперь вне зависимости от формы оплаты — 47 рублей. Зато скидки появились в автобусах: стоимость по «Мир» и ЕКП приравняли к «Подорожнику» — 44 рубля.

    Ранее стало известно, что стоимость перевозки одного пассажира для петербургских перевозчиков колеблется в диапазоне от 79 до 87 рублей.

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    Комментарии 3

    Гость31 Мар 2023 в 09:16
    Покатаемся!
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