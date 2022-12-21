    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    752мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd69eur73.34
    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    В Петербурге утвердили повышение тарифов на проезд. По ЕКП в метро получается недешево

    2703
    6 комментариев

    Правительство Петербурга утвердило тарифы на проезд в общественном транспорте на 2023 год. Скидки по «Единой карте петербуржца» не порадуют поклонников метро.

    О планах сообщает Смольный 21 декабря, о большей части ранее рассказывала и «Фонтанка». Так называемый «гостевой тариф» – то есть цена разового проезда – вырастет до 70 рублей в метро и до 65 рублей в наземном транспорте. Стоимость месячных и суточных проездных, билета «90 минут» увеличится примерно на 8,2-8,8%.

    ПоделитьсяПоделиться

    Поездка по «Подорожнику», как и предполагалось, подорожает до 49 рублей в метро и до 44 рублей – по земле. Так что 44 рубля будет стоить и первая поездка в рамках так называемого пересадочного тарифа «60 минут» (вторая – 10 рублей, остальные в течение часа – бесплатно).

    В сообщении Смольного, впрочем, есть и новое: в частности, говорится, что в метро при оплате «Единой картой петербуржца» (в любом виде) стоимость поездки составит 47 рублей. Это радикально больше, чем сейчас: 35 рублей в турникете и 31 рубль – при оплате токенизированной картой. Что касается наземного транспорта, то там как раз обозначили скидку по картам МИР и ЕКП – цена составит те же 44 рубля, что и по «Подорожнику», а не как в случае с обычной картой. По данным «Фонтанки», в этой части еще могут быть новости, так как Смольный и НСПК готовятся подписать соглашение на следующий год.

    Расценки на проезд в электричках также вырастут. Для поездов категории «Стандарт» это 45 рублей за первые 20 км и 2,25 рубля – за каждый последующий. Для «Комфорта» – 46,20 рублей и 2,31 рубля соответственно. Для «Ласточки» – 53,60 рублей и 2,68 рубля.

    «Фонтанка» рассказывала, как Смольный считает экономику перевозчиков и от чего отталкивается, когда определяет стоимость проезда в том числе в метро. По данным комтранса, с начала года 95% пассажиров воспользовались электронными способами оплаты проезда. «Подорожник» выбирали в 43,5% случаев, льготные проездные – в 39,1% банковские карты – в 11,8%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close