В Петербурге утвердили повышение тарифов на проезд. По ЕКП в метро получается недешево

Правительство Петербурга утвердило тарифы на проезд в общественном транспорте на 2023 год. Скидки по «Единой карте петербуржца» не порадуют поклонников метро.

О планах сообщает Смольный 21 декабря, о большей части ранее рассказывала и «Фонтанка». Так называемый «гостевой тариф» – то есть цена разового проезда – вырастет до 70 рублей в метро и до 65 рублей в наземном транспорте. Стоимость месячных и суточных проездных, билета «90 минут» увеличится примерно на 8,2-8,8%.



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Поездка по «Подорожнику», как и предполагалось, подорожает до 49 рублей в метро и до 44 рублей – по земле. Так что 44 рубля будет стоить и первая поездка в рамках так называемого пересадочного тарифа «60 минут» (вторая – 10 рублей, остальные в течение часа – бесплатно).

В сообщении Смольного, впрочем, есть и новое: в частности, говорится, что в метро при оплате «Единой картой петербуржца» (в любом виде) стоимость поездки составит 47 рублей. Это радикально больше, чем сейчас: 35 рублей в турникете и 31 рубль – при оплате токенизированной картой. Что касается наземного транспорта, то там как раз обозначили скидку по картам МИР и ЕКП – цена составит те же 44 рубля, что и по «Подорожнику», а не как в случае с обычной картой. По данным «Фонтанки», в этой части еще могут быть новости, так как Смольный и НСПК готовятся подписать соглашение на следующий год.

