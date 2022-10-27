В Смольном сформулировали предложения по ценам на проезд в 2023 году. «Подорожник» в лидерах

Комитет по транспорту Петербурга сформулировал свое видение тарифов на проезд с нового года, отталкиваясь от инфляции. В среднем рост не больше 9%, если не считать «наземный» «Подорожник».





Как рассказал «Фонтанке» собеседник в транспортном блоке, стоимость разового проезда — как и на предыдущей стадии обсуждения — предлагается на уровне 70 рублей в метро и 65 рублей в наземном транспорте (сейчас — 65 и 60 рублей соответственно). Проезд по единому электронному билету должен подорожать в метро с 45 рублей до 49 рублей, а на земле — с 40 до 44 рублей (это самый заметный рост во всей линейке тарифов, сразу на 10%). Соответственно, 44 рубля будет стоить и первая поездка по «Подорожнику» в рамках пересадочного тарифа, вторая в течение часа — прежние 10 рублей, третья и последующие — бесплатно. Единый проездной на полтора часа вырастет в цене, согласно этим предложениям, с 72 до 78 рублей.



Месячные проездные предложено поднять примерно на 8,2%. К примеру, месячный единый билет на все виды транспорта — с 3 385 до 3 665 рублей, комбинированный на наземный транспорт — с 2 282 до 2 470 рублей, автобусный — с 1 815 до 1 965 рублей, на метро — с 2 495 до 2 799 рублей.



Так же или чуть выше дорожают билеты для льготных категорий. Именной автобусный и именной единый для учащихся должны стоить 430 и 650 рублей соответственно. Именные студенческие — 655 рублей (на наземный транспорт), 740 рублей (метро), 1 305 рублей (единый на все). Месячный единый именной льготный билет — 726 рублей.



На 8,6–8,8% дорожают суточные билеты: 270 рублей на одни сутки, 520 рублей — на трое, 920 рублей — на пять.



«Комитетом по транспорту в комитет по тарифам направлены предложения по установлению в 2023 году в отношении стоимости основных проездных билетов длительного пользования индекса потребительских цен в размере 8,22 % — этот показатель установлен комитетом финансов при формировании городского бюджета на предстоящий период, — подтвердили в комтрансе. — Данные предложения в настоящее время анализируются комитетом по тарифам».



В прошлый раз о стоимости проездных рассуждали в ходе нулевых чтений городского бюджета 2023 года. «Фонтанка» подробно рассказывала, от каких прогнозов и цифр отталкивался транспортный блок, и в частности метрополитен.



Сам законопроект о бюджете 2023–2025 гг. депутаты ЗакС приняли в первом чтении накануне.

