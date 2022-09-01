Жетон по 70? За сколько и на чем мы поедем в 2023 году

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Транспортный блок Смольного направил в комитет финансов свою заявку на дополнительное финансирование в 2023 году. В этих цифрах прячутся намеки на цену проезда.



По данным «Фонтанки», комитету по транспорту в базовом проекте бюджета-2023 выделяют 116 млрд рублей. Это больше, чем в текущем году (порядка 100 млрд), но значительно меньше, чем чиновники хотели бы получить в идеале. Их дополнительная потребность, которую они направили комитету финансов и в ЗакС, — еще 38 млрд.



Проезд



Традиционно самые значительные суммы в расходах комтранса — это субсидии городским перевозчикам, которые возят пассажиров по льготным тарифам. Для метрополитена в текущем году это 26 млрд (до осенней корректировки), а в стартовом проекте на 2023-й — 28,2 млрд, но комтранс запрашивает еще 7,3 млрд. Для «Пассажиравтотранса» это 10,9 млрд в текущем году и 11,3 млрд по проекту 2023-го, чиновники просят еще 2,5 млрд. «Горэлектротранс» вырастет в базовом варианте с 12,1 млрд до 13,1 млрд, но комтранс хочет еще 5,5 млрд.



Эти суммы формируются исходя из расчетов самих перевозчиков своей необходимой валовой прибыли: средств, которые должны покрыть их расходы. Источников два: собранное с пассажиров и субсидия из бюджета за выполнение транспортной работы. Соответственно, перед тем как просить денег у казны, перевозчики прикидывают, сколько людей они перевезут в следующем году и по каким тарифам, на какую сумму они оплатят проезд. И за всем остальным обращаются в бюджет.



В этом смысле интересно, из каких цифр исходит транспортный блок. По данным «Фонтанки», он считает, что транспортная работа «Петербургского метрополитена» незначительно снизится по сравнению с 2022-м (на 1,8%), перевезет он 662 млн человек. У «Пассажиравтотранса» такое же снижение по работе, но пассажиров будет почти на 4% больше, чем в этом году, — 287 млн (то есть меньшее число автобусов перевезет больше пассажиров). «Горэлектротранс», вводящий новые маршруты, наоборот, хочет нарастить работу на 6,2%, а пассажиров перевезти 291,4 млн (снижение на 2,4%).



Но это ничего не объясняет, если не закладывать какие-то конкретные тарифы на проезд. Их будет определять не комтранс и не сейчас, но у перевозчиков есть июльское информационное письмо комитета о тарифной стратегии на 2023 год. Из него они и исходят.



Предполагается, что разовая стоимость проезда в наземном транспорте в 2023 году составит 65 рублей (68 рублей — в 2024-м и 71 рубль в 2025-м), по «Подорожнику» — 43 рубля (45 и 47 соответственно), а длительные проездные будут дорожать наравне с инфляцией. Что касается метро, то оно считало свою потребность, исходя из стоимости разового проезда в подземке 70 рублей, а по «Подорожнику» — 49 рублей.



В этом случае для пассажиров с проездными цена одной поездки в следующем году повысится примерно на 6,8%, а доходы «Пассажиравтотранса» составят почти 8 млрд — только за счет оплаты проезда, и это на 10% больше, чем в 2022-м. Интересно, что в формулу заложены потери, которые несет перевозчик от включенного с нынешнего года пересадочного льготного тарифа «60 минут», это 250–300 млн ежегодно. «Горэлектротранс» считает несколько иначе, он видит, что радикально растет популярность банковских карт, «Подорожника» и проездного на 90 минут, а вот суточные и льготные не оправдали ожиданий. В итоге заработать на пассажирах ГЭТ хочет 8,32 млрд рублей — на 9% больше, чем в 2022-м. Но растут расходы перевозчиков, согласно их обоснованиям, растут гораздо быстрее, отсюда и дополнительные запросы на финансирование.



Метрополитен прикидывает, что доля пассажиров по жетонам составит 4,5%, а по единому электронному билету — 38,7%. Если все пойдет по этой модели, подземка заработает 25,4 млрд своими силами, без помощи бюджета. И в этом случае убыток от перевозки пассажиров с учетом фактических расходов метро примерно в 61 млрд превысит 36 млрд. Отсюда и запрос на увеличение субсидии.



Отдельная графа — оплата контрактов частным перевозчикам в рамках новой модели транспортного обслуживания. Если упрощать — расходы на транспортную реформу. Раньше коммерсанты стояли в очереди за субсидией вместе со всеми, но теперь они на новых брутто-контрактах, и им бюджет целиком оплачивает транспортную работу, забирая в казну всю прибыль с пассажиров. В базовом варианте бюджета на эти цели было заложено 29,7 млрд рублей, но комитет просит добавить еще 4,6 млрд. По данным «Фонтанки», это связано с тем, что меняется режим приемки работ, с поквартальной переходят на месячную. Так что условные октябрь и ноябрь 2023 года раньше были бы упакованы в бюджет 2024-го, а теперь нет.



Вагоны и автобусы

Эти субсидии не включают расходы перевозчиков на обновление подвижного состава, только на перевозку пассажиров. Но и ГЭТ, и «Петербургский метрополитен» находятся на старте масштабных закупок, подробнее об их программах можно прочитать в материалах «Фонтанки». Да и «Пассажиравтотранс» продолжает покупать новые автобусы — дизельные и на КПГ.



Соответствующая субсидия на увеличение уставного капитала для подземки в 2023 году пока определена на уровне в 5 млрд (ровно на миллиард больше, чем в этом году). И комтранс особенно не спорит, его допзаявка — всего 400 млн, даже один шестивагонный состав не купишь на это. Тут, в общем, спорить и не о чем, в основу бюджета положили актуальный финансовый план недавно заключенного мегаконтракта более чем на 240 млрд рублей, так что все в курсе, сколько и когда нужно денег.



А вот с «Горэлектротрансом» все иначе: комфин без обсуждений выделяет 6,2 млрд (сравните с 15 млрд в 2022 году), и комитет по транспорту такое снижение не устраивает — он хочет увеличить субсидию почти до 13 млрд. У ГЭТ заключены два контракта с ПК ТС — на 57 и на 81 вагон; по ним в 2022 году должны приехать соответственно 45 трамваев и 34 вагона, в 2023-м — 12 и 47. Чтобы догнать показатели, заложенные в госпрограмму Петербурга, в следующем году надо приобрести еще 23 вагона. Плюс не забываем про контракт на 54 ретротрамвая. Кто-то скажет, что это много, а госпрограмма говорит — я вообще-то предусматривала 76, так что еще 22 надо где-то брать. Из всего этого и складывается дополнительный запрос комитета на 6,7 млрд рублей.



Еще жестче с «Пассажиравтотрансом», который тоже закупает автобусы и реконструирует свои парки: 800 млн субсидии на это все для комтранса — несерьезно, он просит добавить еще 6,8 млрд. У предприятия — под 2 тысячи автобусов, со средним возрастом 6,9 года. 42% выработали свой ресурс, 20% прожили больше десятилетия. По действующим контрактам до конца года в Петербург должны приехать более 200 новых. Это снизит средний показатель до 6,2 года, но ПАТ стремится к 5. А это значит, что в 2023–2025 годах необходимо обновить 779 автобусов — 277 особо больших и 502 больших. Сейчас предприятие может позволить себе по сотне в год.



Парковки и велодорожки

Это, в общем, львиная доля как самого финансирования, так и дополнительной заявки комитета. Однако интересные детали есть и в сопровождающих документах к другим статьям. Например, к платной парковке, которая уже захватила в этом году Центральный район, а с ноября захватит и Адмиралтейский. На ее расширение в 2023 году заложено 200 млн, и комитет просит еще около 150 млн. Платная зона поползет в Василеостровский и Петроградский районы, так что потребуется дополнительная закупка сотни паркоматов, каждый из которых стоит порядка 1,6 млн. В заявке указаны и ориентировочные сроки: основная часть Петроградки — с 1 июля, Васильевский и Крестовский острова — с 1 октября.



Кроме того, в 2023–2024 годах планируется разработка проектной документации для еще двух районов — Калининского и Выборгского, в сумме на 35 млн. Уже говорилось, что там платной зоной накроют улицы в окрестностях Финляндского вокзала.



Подробности есть и в запросах на увеличение финансирования самого Центра управления парковками. Общая сумма добавки — 1,3 млрд рублей. И это не столько зарплаты, сколько обеспечение мобильной связи для инспекторов и аренда машин для них, в том числе с экипажем, — ЦУП решил отказываться от использования собственных транспортных средств. Кроме того, ЦУП не забывает еще об одной своей функции — охоте за нарушителями запрета на стоянку, теперь это функции не ГИБДД, а транспортного блока. Так что в финансовый запрос уложена еще установка новых камер на Невском проспекте.



По велодорожкам, если судить по заявкам, какого-то всплеска не ожидается, но если добавят денег, то в 2023 году в дополнение к адресной программе хотят проложить еще 3,7 км — это первая часть маршрута «Глухарская — Планерная — Яхтенная», победившего когда-то в конкурсе «Твой бюджет — 2020». Показательно другое: транспортники решили заказать программу развития велоинфраструктуры до 2030 года, обнаружив, что никакого единого документа нет, а горожане продолжают пересаживаться на велосипеды. Стоить эта программа будет 17 млн.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»