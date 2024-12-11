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Происшествия На проспекте Мечникова собака загрызла чихуахуа и покусала пытавшуюся защитить его хозяйку

На проспекте Мечникова собака загрызла чихуахуа и покусала пытавшуюся защитить его хозяйку

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2 комментария

Агрессивная собака загрызла чихуахуа на глазах у его хозяйки на севере Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», нападение произошло вечером вторника, 10 декабря.

Жительница проспекта Мечникова Ольга гуляла с питомцем во дворе, когда неожиданно на него набросился крупный пес, похожий на питбуля. Как рассказала «Фонтанке» сама женщина, она попробовала защитить собаку, подтянула к себе, а потом взяла на руки и попыталась закрыть. Но нападавшее животное это не остановило: агрессивная собака продолжала напрыгивать и покусала женщину за руку и поцарапала спину.

По словам Ольги, к месту происшествия подошел мужчина, вероятно, хозяин питбуля, но выяснять с ним отношения женщина не стала, поскольку в первую очередь пыталась оказать помощь своей собаке. Чихуахуа доставили в ветклинику, но спасти питомца не получилось. «Отбить мне не удалось. Она ее загрызла. У нее перелом позвоночника, легкие пробиты, собака не выжила», — рассказала петербурженка. Ольга написала заявление в полицию.

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Нападение собаки
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Комментарии
3
AndrewBarsik
17 минут
Если бы в России был бы высший орган законодательный власти, в который граждане имели бы возможность выбирать депутатов, защищающих их интересы, то уже давно был бы принят закон о том, что хозяин собаки несёт уголовную ответственность за вред причинённый его собакой. Нанесла собака тяжкие телесные - хозяин собаки должен быть наказан так же, как если бы их нанёс он. Убила собака другую собаку - хозяин должен быть наказан так же, как если он сам её убил. Но, увы, в России нет выборного органа законодательной власти. На деньги, которые должны были бы пойти на выборы и содержание такого органа, содержится шапито.
Отец Родной
23 минуты
Чего из-за ерунды переживать. Просто игралась собака.
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