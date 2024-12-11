На проспекте Мечникова собака загрызла чихуахуа и покусала пытавшуюся защитить его хозяйку

Агрессивная собака загрызла чихуахуа на глазах у его хозяйки на севере Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», нападение произошло вечером вторника, 10 декабря.

Жительница проспекта Мечникова Ольга гуляла с питомцем во дворе, когда неожиданно на него набросился крупный пес, похожий на питбуля. Как рассказала «Фонтанке» сама женщина, она попробовала защитить собаку, подтянула к себе, а потом взяла на руки и попыталась закрыть. Но нападавшее животное это не остановило: агрессивная собака продолжала напрыгивать и покусала женщину за руку и поцарапала спину.

По словам Ольги, к месту происшествия подошел мужчина, вероятно, хозяин питбуля, но выяснять с ним отношения женщина не стала, поскольку в первую очередь пыталась оказать помощь своей собаке. Чихуахуа доставили в ветклинику, но спасти питомца не получилось. «Отбить мне не удалось. Она ее загрызла. У нее перелом позвоночника, легкие пробиты, собака не выжила», — рассказала петербурженка. Ольга написала заявление в полицию.