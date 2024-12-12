В тылу циклона. Пока в Петербурге ветер, а скоро придут и снегопады

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







В Петербурге сегодня снег и мороз будут небольшими, а вот ветер — сильный.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 декабря в городе облачно с прояснениями, днем небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, днём местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток -1…-3 градуса. На дорогах гололедица.

Сегодня регион окажется во власти тыловой части циклона, именно она обеспечивает облачную с прояснениями и ветреную погоду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В ночь на пятницу, по данным СЗ УГМС, -5…-7 градусов, днем -3…-5, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами порывы сильного. В субботу снова снег, местами сильный.