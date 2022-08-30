Не влезают в 10 метров. Почему платная парковка в Петербурге «узко мыслит»

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Накануне открытия двух новых этапов платной парковки Смольный объяснил, почему машиномест, после их монетизации, становится меньше, чем было. Но не посчитал, на сколько.



Читатели «Фонтанки», которых либо через два дня, либо через два месяца накроет платная парковка, смотрят на разметку и задают вопросы. Один из них: а почему, собственно, на улицах, где раньше машины оставляли по двум сторонам, теперь не осталось никакого плюрализма?



В конце прошлого года неподвижная в течение нескольких лет зона начала расти, распространяясь на все новые улицы Центрального района, и продолжила в 2022-м.



В нее включались все новые муниципальные округа, и по состоянию на 30 августа почти весь район — платный: 14 809 мест на 155 улицах. Последние дни вольницы — в «Дворцовом округе» и Муниципальном округе № 78. Но и они войдут в платную зону с 1 сентября (это еще 56 улиц и 3144 места). Далее на очереди Адмиралтейский район — ввод этой очереди намечен на 1 ноября (153 улицы и 10 438 мест). На этом в 2022 году все, а в следующем предполагается «освоить» Василеостровский и Петроградский районы. Пока, по словам комтранса, этим тотальное изменение режима и закончится — будут еще отдельные улицы, близкие к центральными магистралям, но там Смольный намерен работать более «ювелирно». Если более конкретно — то это улицы вокруг Финляндского вокзала и основные примыкающие к нему. Сегодняшняя модель состоит в том, что местные жители, получающие льготное разрешение резидента, могут парковаться по нему не только в своем округе, но и вообще в границах своего района. Сохранится ли этот принцип в дальнейшем — сказать сложно, комтранс набирает статистику о передвижениях автомобилистов. Пока что все с нетерпением ждут, когда в этот общий котел добавят «Дворцовый округ» и МО №78: по данным «Фонтанки», распоряжение готово, его рассчитывают опубликовать до 1 сентября.





Не меняется пока и базовый тариф: 100 рублей за час. Правда, платят по нему, как утверждают чиновники, процентов 15 всех пользователей. Остальные либо успевают умчаться до истечения бесплатных 15 минут, либо имеют какое-либо из льготных разрешений.



Аргументы чиновников, которые обосновывают необходимость расширения, не меняются: перегруженный в транспортном смысле центр города, повальная парковка вторым рядом, ДТП, пробки, проблемы для скорых и пожарных, необходимость более часа кружиться в поисках парковочного места, экология. Положительный эффект от уже сделанного они тоже видят, цифры озвучили на пресс-конференции в ТАСС 30 августа: в частности, вдвое ускорились экстренные службы, на 20% снизился трафик в платной зоне.



Однако жители Центрального — а теперь и Адмиралтейского района — в задумчивости ходят по знакомым улицам, разукрашенным теперь необычной разметкой (синяя — для обозначения границ платной парковки, белая — для обозначения ее начала и конца, а также мест для машин инвалидов).



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В частности, интересует, почему им не дают заплатить за две стороны улицы: зачастую там, где парковку размечают вдоль одного тротуара, ее тут же запрещают вдоль другого.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Учитывая, сколько всего говорят о разгрузке центра и о приоритете общественного транспорта, можно заподозрить в этом заградительные меры для любых автомобилистов: меньше машиномест — меньше машин. Однако в Центре управления парковками и в комитете по транспорту ссылаются на ГОСТ Р 52289, согласно которому минимальные размеры одного стояночного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части должны быть не менее 2,5 на 6,5 м — для легковых, и 3 метра на 11 метров — для грузовых автомобилей без прицепов. При параллельной парковке — соответственно, 2,5 на 5 метров и 3,5 на 8,5 метров. Минимальная ширина ряда движения после создания парковки должна быть минимум 3 метра. «Соответственно, на улицах, ширина которых менее 11 метров, возможно создать парковку только с одной стороны, — поясняет зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. — Минимальная ширина проезжей части после создания парковки должна быть минимум 3 метра. Знаки, кресты устанавливаются там, где этого требуют соображения безопасности. Там, где можно создать парковочные места в соответствии с ГОСТ, мы их создаем, искусственные ограничения не вводим».





Между тем читатели обратили внимание на 12-ю Красноармейску улицу, где разметка словно подталкивает проезжающего к пересечению сплошной линии.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Центре управления парковками пояснили, что на 12-й Красноармейской улице будет организовано одностороннее движение: с одной стороны будут обустроены парковочные места, с другой — полоса для движения транспортных средств. Так что никакой сплошной там с ноября не будет.



На сколько конкретно сократилось число машиномест после введения платной зоны, в комтрансе сказать не смогли. «Мы видим, что в зоне платной парковки всегда есть свободные места. Так что вопрос их достаточности решен, — заявил Ваньчков. — Мы можем вспомнить период до апреля 2022 года, когда в центре каждый из нас тратил в часы-пик по 40–50 минут, а машины стояли с нарушениями ПДД». По его словам, загрузка зоны составляет в среднем 60% (80% в самых востребованных местах рядом с Невским проспектом).



«Величина «что было и что стало» — достаточно условная, — говорит директор Центра управления парковками Михаил Курдяев. — Мы делаем разметку в соответствии с ГОСТ, с изучением трафика. А каким образом парковались автомобили до этого — сказать достаточно сложно».



Глава Центрального района Елена Федорова заявляет, что пока еще не охваченные платной зоной территории с нетерпением ждут своей очереди (напомним, ждать им осталось пару дней). «У нас огромное количество жителей и сотрудников организаций обращаются по поводу того, что хотели бы включить те или иные улицы, — рассказала она. — К сожалению, не со всеми проездами или улицами это возможно, только с теми, которые входят в 300-е постановление (там перечислены дороги регионального значения. — Прим. ред.). Внутриквартальные территории и проезды включить не можем».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»