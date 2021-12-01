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В Петербурге открылась новая зона платной парковки. Кроме нового тарифа, центр разгружают сугробы

С 8 часов утра на 71 улице Центрального района заработала зона платной парковки. Машино-места заняты «Бенедиктом».

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Официальное открытие платной зоны прошло в 10 утра. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков на вопрос о сугробах ответил, что не будет отбирать хлеб у своих коллег в комитете по благоустройству, который убирает дороги. Но отметил, что введение платной зоны позволит дорожникам качественнее выполнять их работу. Напомним, в последние дни город засыпало снегом, сказывается эффект циклона «Бенедикт».

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Представители транспортного блока отметили, что планируют принять отдельное решение по тарифам для каршеринга. Кроме того, жителям платной зоны, которые успели подать заявление на разрешение резидента, но не успели получить, будут отменять штрафы за неуплату, если они в ближайшие дни попадут под фотофиксацию.

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С 1 декабря в зону платной парковки попадает еще 71 улица Центрального района. Одновременно изменится тариф: для автомобилей он составит 100 рублей в час, месячный абонемент для нерезидентов подорожает с 12 тысяч до 20 075 рублей, годовой — со 108 тысяч до 179 580. Тарифы для жителей платной зоны не меняются — 1 800 рублей в год, их разрешения действуют в пределах муниципального округа. Процедура оформления разрешений и список документов, которые нужно приложить к заявлению, указаны на сайте комитета, для удобства есть специальный телеграм-бот.

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Комментарии (26)

AndrewBarsik
Несомненно демократия имеет ряд преимуществ, одно из которых заключается в том, что дебила, просочившегося во власть, можно было рано или поздно переизбрать. К сожалению, после того, как россияне оказались лишены права выбора и возможности смены власти, дебилы чувствуют себя уверенно и вольготно. Уплачиваемые гражданами налоги тратятся на развлекухи для скоморохов, а гражданам приходится самим разгребать снег. Только за последнюю неделю: введение платной парковки, декларированный рост тарифов на вывоз мусора на благо олигарха Ковальчука @co. При этом мусор уже потихоньку перестают вывозить - в Центре во многие дворы не завозят ПУХТО. Мы уже не катимся, а стремглав падаем в грязь и хаос.
***_555
Ржавые вёдра местных жителей клоповных коммуналок не мешают уборке?
VKuser122709305
Ну почему чиновники не могут мыслить? Сделали парковку на части улиц односторонней, ну введите правило, что на время уборки этих улиц парковаться нужно на другой стороне. Только был на Водопроводном переулке там именно такая ситуация.
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