В Петербурге открылась новая зона платной парковки. Кроме нового тарифа, центр разгружают сугробы

Несомненно демократия имеет ряд преимуществ, одно из которых заключается в том, что дебила, просочившегося во власть, можно было рано или поздно переизбрать. К сожалению, после того, как россияне оказались лишены права выбора и возможности смены власти, дебилы чувствуют себя уверенно и вольготно. Уплачиваемые гражданами налоги тратятся на развлекухи для скоморохов, а гражданам приходится самим разгребать снег. Только за последнюю неделю: введение платной парковки, декларированный рост тарифов на вывоз мусора на благо олигарха Ковальчука @co. При этом мусор уже потихоньку перестают вывозить - в Центре во многие дворы не завозят ПУХТО. Мы уже не катимся, а стремглав падаем в грязь и хаос.