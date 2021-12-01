В Петербурге открылась новая зона платной парковки. Кроме нового тарифа, центр разгружают сугробы

Официальное открытие платной зоны прошло в 10 утра. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков на вопрос о сугробах ответил, что не будет отбирать хлеб у своих коллег в комитете по благоустройству, который убирает дороги. Но отметил, что введение платной зоны позволит дорожникам качественнее выполнять их работу. Напомним, в последние дни город засыпало снегом, сказывается эффект циклона «Бенедикт».
Представители транспортного блока отметили, что планируют принять отдельное решение по тарифам для каршеринга. Кроме того, жителям платной зоны, которые успели подать заявление на разрешение резидента, но не успели получить, будут отменять штрафы за неуплату, если они в ближайшие дни попадут под фотофиксацию.
С 1 декабря в зону платной парковки попадает еще 71 улица Центрального района. Одновременно изменится тариф: для автомобилей он составит 100 рублей в час, месячный абонемент для нерезидентов подорожает с 12 тысяч до 20 075 рублей, годовой — со 108 тысяч до 179 580. Тарифы для жителей платной зоны не меняются — 1 800 рублей в год, их разрешения действуют в пределах муниципального округа. Процедура оформления разрешений и список документов, которые нужно приложить к заявлению, указаны на сайте комитета, для удобства есть специальный телеграм-бот.