Почему мы не платим по 20 рублей? Несколько ответов про новую платную парковку



Всего на данный момент оформлено 14 527 разрешений по действующей и готовой к запуску зонам. Большая часть (10 270) — это бесплатная парковка для многодетных семей. 2 942 — это как раз льготные разрешения местного жителя (1 800 рублей в год). 1 013 — разрешение для спецтранспорта. 246 — для владельцев электромобилей. Месячных и годовых платных разрешений — всего 56.



В комитете назвали главные трудности и ошибки, с которыми могут столкнуться жители Центрального района. В частности, при долевой собственности на квартиру требуется согласие других владельцев на внесение в список именно той машины, которая указана в заявлении. И при подаче через портал Госуслуг подлинность подписей должна быть засвидетельствована в соответствии с законом о нотариате. Напомним, на одну квартиру может быть оформлено не более двух парковочных разрешений жителя. Для коммунальной квартиры – не более одного разрешения на лицевой счет.



Оформить его можно и на машину человека, которому не принадлежит квартира, но который в ней зарегистрирован. Однако подавать заявление все равно должен собственник жилья.

Соответственно, если транспортное средств находится в собственности юридического лица, у него нет шансов на льготу, с этим тоже приходится сталкиваться. То же самое касается случаев, когда податель заявления пользуется машиной по доверенности. Такие запросы отклоняются, всего накопилось с начала ноября уже более 200 отказов.



По большей части достаточно Госуслуг, но есть и специфические случаи: в частности. читатели жалуются на трудности в записи к нотариусам. Однако побороться есть за что. С запуском новой платной зоны в декабре растут и тарифы — а вот «домашний» не меняется: как и сейчас, это будет 1 800 рублей для резидентов. По данным «Фонтанки», он тоже был в списке на увеличение, предлагалось 2 964 рубля (или круглые 3 тысячи, как в Москве), однако в итоге местных жителей решили не злить постановкой на одну тарифную доску с жителями столицы.



Все остальное — растет. Как и предполагала «Фонтанка», час парковки для автомобилистов будет стоить 100 рублей (сейчас — 60); месячный абонемент для нерезидентов подорожает с 12 тысяч до 20 075 рублей; годовой — с 108 тысяч до 179 580. Это связанные вещи. Есть такое понятие как «базовый размер платы за нахождение на одном парковочном месте в течение одного часа одного транспортного средства категории В». Проще говоря, сколько город хотел бы получать за свои хлопоты по созданию и эксплуатации парковки, если бы она была все время загружена на 100% и все платили поровну. Так вот, этот базовый тариф, по данным «Фонтанки», определен на уровне 19,44 рубля в час; но к нему добавляют коэффициенты именно потому, что существует льготная и нулевая ставка, а также потому, что загрузка неравномерна.



Когда чиновники защищали свои цифры в правительстве, они упирали на то, что размер платы не повышался с 2017 года, а инфляция за это время составила 27,4%. И традиционно сравнивали с Москвой. Взяли среднюю зарплату (как ее понимают в Смольном и Росстате - 73 925 против 108 520 рублей) и прикинули. В столице три зоны платной парковки: 40 рублей в час за пределами центра, 80 рублей — между Садовым и Бульварным кольцами, 380 рублей — в зоне повышенного тарифа на 492 улицах. А у нас — 60, как в Нижнем Новгороде.



Официальная позиция такая: парковка доказала свою эффективность, выросла пропускная способность Литейного проспекта, улиц Маяковского и Пестеля. Загрузка улиц в платной зоне сократилась до 69%, а 40% мест свободны — теперь одна парковочная сессия составляет в среднем не более 3 часов, то есть автовладельцы больше не бросают якорь на весь день, да и не встают вторым рядом или на тротуарах. А задача, собственно, в том и состояла, вывод — надо расширять зону и поднимать тариф, раз система работает.



Видимо история про 40% свободных мест относится к вечернему часу. «Цель платной парковки — это снижение трафика в центре города и наличие свободных мест, - говорит профильный заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков. - В часы пик платная парковка на существующих улицах была загружена на 100%, то есть у нас свободных мест уже не было. Один из способов — регулирование тарифов».



Напомним, в 2022 году планируется расширять платное парковочное пространство на другие улицы Центрального района, а также на Адмиралтейский, далее в очереди — Петроградский и Василеостровский районы. Смольный подчеркивает, что это проект не коммерческий — и особенно старательно подчеркивал, когда не имел возможности контролировать оплату. Но еще на нулевых чтениях бюджета зампредседателя комитета по транспорту Олег Матвеев сообщал, что поступления от платной зоны составят 11 млрд рублей за три года при 3 млрд расходов на ее эксплуатацию. Кроме того, в пояснительных материалах указано, что расти будет и объем штрафов за нарушение условий парковки: дополнительно поступит 0,5 млрд рублей в 2022 году, 1,7 млрд - в 2023 году и 3,1 млрд рублей — в 2024-м.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»