Смотря как считать. Кому в Петербурге платят среднюю зарплату 73,9 тысячи

автор фото Олег Харсеев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Росстат обнародовал свои расчеты средней зарплаты по стране. После традиционного июньского пика цифры пошли вниз, в том числе в Петербурге. Но такая «средняя температура по больнице» с трудом справляется с задачей описания реальности.

По данным Росстата, средняя зарплата в Петербурге по последнему изученному месяцу — июлю — составила 73,9 тысячи рублей. Это резко меньше, чем в июне (79 тысяч), когда многие получают квартальные и полугодовые премии, но все равно куда больше, чем огромное количество горожан видят каждый месяц у себя на зарплатных карточках. Опираясь на цифры Росстата, можно с уверенностью сказать: у двух третей петербуржцев зарплата ниже этого уровня.



Статистика — наука точная и никакой лирики не терпит. Но вот конкретно показатель средней начисленной зарплаты, похоже, в реальности можно корректно описывать лишь понятийным аппаратом квантовой физики. Если подходить со здоровым чувством юмора, то в нем есть место и искажающему конечный результат эффекту наблюдателя, и интерференции от наложения результатов друг на друга, и даже притче о коте Шредингера, ведь предъявляемая Росстатом цифра и верна, и ложна одновременно.

Дотошный анализ опубликованных 1 октября Петростатом таблиц позволяет констатировать: да, петербуржцы в среднем зарабатывают 73,9 тысячи. При этом половина из них имеют зарплаты меньше 55 тысяч, а 15% (а это, на минуту, 200 с лишним тысяч человек) получают 30 или меньше тысяч.

Дальше больше. В методологических пояснениях указывается, как берется эта цифра: весь фонд заработной платы делится на общую численность штатных сотрудников по отраслям. В первый показатель включается, в том числе, НДФЛ — те самые 13%. А значит, 73 тысячи у людей в руках превращаются в 64 тысячи. У половины, значит, выходит 48, а у 200 тысяч приходящих каждый день на работу горожан — 25,5 тысяч рублей в месяц. Или меньше.



Простой пересчет данных о распределении численности работников по размерам начисленной заплаты позволяет назвать конкретную цифру тех, кто получает ту самую среднюю зарплату или близко к тому (65 — 75 тысяч минус НДФЛ). Их в городе примерно 140 тысяч человек, или 9,8% от всех работающих петербуржцев. У 32%, или 460 тысяч, — больше этого. У 870 тысяч меньше или даже намного меньше.

Под таким ракурсом, взятом не из секретных докладов госдепа, а из самого официального в стране источника — Росстата, положение дел на рынке труда города кажется уже не таким радужным.

Самые денежные в городе профессии относятся к предсказуемому нефтегазовому сектору и области IT. По итогам первого полугодия это, соответственно, 231 и 128 тысяч рублей — в среднем. В то же время оба сектора показывают постепенное снижение средних зарплат — разумеется, чисто статистическое.

В «добыче полезных ископаемых» они рухнули с апреля по июнь на 30%, до 186 тысяч, а в «области информации и связи» — на 14%, до 118 тысяч рублей. Оба явления можно объяснить резким притоком «свежей крови». И там, и там, похоже, массово набирают новых сотрудников, платить по максимуму которым пока не обязательно. Разумеется, мем про «уборщицу в «Газпроме»» — всего лишь мем, и 10,6% сотрудников в нефтегазе Петербурга получают 30 тысяч или меньше. Но можно не особо за них переживать — количество людей, занятых в этой отрасли, у нас — 2 600 человек, или 0,2% от всех работающих петербуржцев. Хотя они заметно повышают общую цифру средней номинальной зарплаты (30% получают от 100 до 200 тысяч, 20% — от 200 до 400 тысяч, еще 12% — до миллиона, и 1,4% — более миллиона рублей в месяц), на жизни обычных горожан этот пир духа мало сказывается.



В «информатизации и связи» получше. Во-первых, там работают почти 5% всей трудовой массы горожан. Во-вторых, мизерные зарплаты там у единиц процентов. Те 2,5 процента, получающие зарплаты от 400 тысяч до миллиона, — это не пара сотен, как у нефтяников и газовщиков, а вполне солидные 1 600 крепко стоящих на ногах профессионалов. А еще почти 12 тысяч петербургских айтишников с зарплатами 200 — 400 тысяч дают серьезный стимул молодым мальчикам и девочкам хорошо учиться в школе.

На другом полюсе рынка труда — официанты и бармены. Там «30 или менее» получают в Петербурге больше трети занятых в гостиничном бизнесе и в общепите. Мем про «свободную кассу» на этот раз срабатывает с неукоснительной точностью.

Самая же многочисленная страта на рынке труда города — сотрудники образовательных учреждений, официально их 201 тысяча человек. Если брать в целом, то у них зарплата 67,4 тысячи. Если говорить о частностях, то такие деньги видят лишь 10,3%. Больше — только у 6,2% преподавателей. У всех остальных — меньше. В традиционной категории «30 и меньше» — 40 тысяч человек, каждый пятый.



Стоит еще раз повториться: все эти цифры — «до налогов». Но даже при такой приблизительности расчетов бросается в глаза их несовершенство. В реальной жизни зарплаты у людей на одной и той же работе меняются редко и ненамного. Статистика Росстата же фиксирует резкие изменения от месяца к месяцу. К примеру, в мае — на 3,5% меньше, чем в апреле, а в июле — на 6% меньше, чем в июне. Эти скачки очень цикличны, заметить систему легко и так же нетрудно спрогнозировать, как будет вести себя та самая виртуальная зарплата дальше.

С начала года она всегда растет до марта-апреля, после чего обрушивается в мае из-за длинных праздников, а в июне всегда показывает наибольшее значение с начала года. Далее падает в июле-августе и понемногу отрастает к ноябрю примерно до уровня июля. А в декабре — всегда резкий пик на фоне премиальных и 13-х зарплат. С 2013 года, насколько Росстат показывает глубину этого исследования, декабрьские доходы работящих петербуржцев оказывались больше июньских на 24 — 31%. А значит, в этом году цифра средней по городу декабрьской зарплаты, скорее всего, перевалит за 100 тысяч. И все мы, в среднем, этому будем очень рады.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

