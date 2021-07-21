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И Васильевский тоже. Посмотрите, как Смольный обновляет перечень платных парковок в Петербурге

Комитет по транспорту расширяет список платных парковочных зон в Петербурге

Комтранс вносит изменения в адресный перечень платных парковок на территории Санкт-Петербурга. Помимо улицы Рубинштейна туда вносят еще и сотню адресов на Васильевском острове.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
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По данным «Фонтанки», обновленный документ будет частично повторять существующий, однако и заметно его расширять. В Центральном районе предусмотрены три парковочные зоны всего на 209 адресов. Одна из них — это улица Рубинштейна. В постановлении специально указано, что комитет по тарифам должен разработать методику расчета оплаты за парковку автомобиля. До тех пор на главной барной улице города будут действовать те же расценки, что и во второй зоне.

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Адмиралтейский район разделен на 4 парковочные зоны. Всего 153 адреса, список ниже.

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174 адреса в Петроградском районе разделены на три зоны. Самая многочисленная — вторая, она затрагивает окрестности Карповки, Большого проспекта П.С, пр. Добролюбова и Кронверкского проспекта.

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В перечне появляется Васильевский остров. В первой зоне — 34 адреса в восточной его части, во второй — еще 61 по мере движения к заливу.

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Таким образом, всего в списке 631 адрес, где оставить автомобиль можно будет только в платном режиме, сюда входят и уже существующие платные парковки. Предполагается, что для зоны каждой категории будет разработан собственный тариф.

Ранее комитет по транспорту сообщил, что в Петербурге завершены работы по проектированию зоны платной парковки на 71 улице Центрального района. Ознакомиться с адресами можно на карте «Фонтанки», работы по ним пройдут в текущем году. Продолжается проектирование платной зоны на 153 улицах Адмиралтейского района и ещё 112 улицах Центрального района. Реализация проекта запланирована на 2022 год. Ориентировочная стоимость создания зоны платной парковки в четырёх центральных районах составляет порядка 1,3 млрд рублей.

ЦУП заявлял, что до конца 2023 года зона платной парковки должна охватить Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Это порядка 65 тысяч мест. Пока деньги в бюджет на 2022 и 2023 годы не заложены.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив

В 2021 году в зоне платной парковки действуют те же расценки, что и годом ранее: 30 рублей — для категорий «А» и «М», 60 — для автомобилистов, 120 — для категории «С». Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000, годовое разрешение — 108 000 рублей. Те, кто проживает непосредственно на улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу. Лимит легковых тарифов на следующий год вырос вдвое, но речь именно о предельных значениях.

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Комментарии (5)

Михаил Азаров
Совсем чинуши охренели! В спальном районе, где большие тысячеквартирные дома, минимум стоянок, вводить платную парковку.
Thunder
Торжественно клянусь никогда не заплатить ни рубля этому ворью за парковку
Савва Морозов
Перегрелись. на Железноводской - ВО ГИБДД, на 4-линии - МРЭО. Ау-у, составители.
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