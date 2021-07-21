По данным «Фонтанки», обновленный документ будет частично повторять существующий, однако и заметно его расширять. В Центральном районе предусмотрены три парковочные зоны всего на 209 адресов. Одна из них — это улица Рубинштейна. В постановлении специально указано, что комитет по тарифам должен разработать методику расчета оплаты за парковку автомобиля. До тех пор на главной барной улице города будут действовать те же расценки, что и во второй зоне.

174 адреса в Петроградском районе разделены на три зоны. Самая многочисленная — вторая, она затрагивает окрестности Карповки, Большого проспекта П.С, пр. Добролюбова и Кронверкского проспекта.

В перечне появляется Васильевский остров. В первой зоне — 34 адреса в восточной его части, во второй — еще 61 по мере движения к заливу.

Таким образом, всего в списке 631 адрес, где оставить автомобиль можно будет только в платном режиме, сюда входят и уже существующие платные парковки. Предполагается, что для зоны каждой категории будет разработан собственный тариф.



Ранее комитет по транспорту сообщил, что в Петербурге завершены работы по проектированию зоны платной парковки на 71 улице Центрального района. Ознакомиться с адресами можно на карте «Фонтанки», работы по ним пройдут в текущем году. Продолжается проектирование платной зоны на 153 улицах Адмиралтейского района и ещё 112 улицах Центрального района. Реализация проекта запланирована на 2022 год. Ориентировочная стоимость создания зоны платной парковки в четырёх центральных районах составляет порядка 1,3 млрд рублей.

