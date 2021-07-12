В Центральном районе спланировали новые платные парковки. Они начнут появляться уже в этом году

Как сообщили 12 июля в городском комитете по транспорту, в настоящий момент продолжается проектирование платной зоны на 153 улицах Адмиралтейского района и ещё 112 улицах Центрального района. Реализация проекта запланирована на 2022 год.
В Смольном уточнили, что расширение зоны платной парковки необходимо для наведения порядка на улицах, для разгрузки магистралей и создания приоритетного движения общественного транспорта. Параллельно расширяется сеть перехватывающих автостоянок, где можно бесплатно оставить автомобиль и пересесть на общественный транспорт.
Ориентировочная стоимость создания зоны платной парковки в четырёх центральных районах составляет порядка 1,3 млрд рублей.