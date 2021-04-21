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И еще 270 улиц. Куда Смольный расширяет платную парковку в центре Петербурга

В проект зоны платной парковки в Петербурге включили почти 300 адресов «на перспективу»

Проектирование зоны платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга касается двух очередей. Первую — на 71 улице — «Фонтанка» уже показывала. Во второй в четыре раза больше адресов.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
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Открытый конкурс на проектную документацию по расширению зоны платной парковки был объявлен в апреле, прием заявок продолжается. В техническом задании два адресных перечня. В первом — 71 улица, о которых «Фонтанка» уже рассказывала и которые стоят в плане на текущий год. Наглядно ознакомиться можно на карте.

В то же время Центр управления парковками сообщал, что собирается запроектировать места в оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском — всего на 29 тысяч парковочных мест, реализация запланирована на 2022 год. Это отражено во втором адресном перечне: как пояснили в ЦУП 21 апреля — «на перспективу». Для Центрального района — это еще 112 улиц в добавление к тем 71, что уже назывались.

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Кроме того, добавляется Адмиралтейский район, это еще 153 улицы.

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Ранее ЦУП заявлял, что до конца 2023 года зона платной парковки должна охватить Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Это порядка 65 тысяч мест. Пока деньги в бюджет на 2022 и 2023 годы не заложены.

О планах Центра управления парковками рассказывал в интервью «Фонтанке» руководитель учреждения Дмитрий Ваньчков.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как пандемия урезала адресную программу по сооружению стоянок в Петербурге на 2020 год.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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