Открытый конкурс на проектную документацию по расширению зоны платной парковки был объявлен в апреле, прием заявок продолжается. В техническом задании два адресных перечня. В первом — 71 улица, о которых «Фонтанка» уже рассказывала и которые стоят в плане на текущий год. Наглядно ознакомиться можно на карте.



В то же время Центр управления парковками сообщал, что собирается запроектировать места в оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском — всего на 29 тысяч парковочных мест, реализация запланирована на 2022 год. Это отражено во втором адресном перечне: как пояснили в ЦУП 21 апреля — «на перспективу». Для Центрального района — это еще 112 улиц в добавление к тем 71, что уже назывались.