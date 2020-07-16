Смольный подрезал свои амбициозные планы на год по созданию автостоянок и велополос примерно на 400 млн. Формально причина - коронавирус, хотя все буксовало и до всякой пандемии.

Фото: "Фонтанка.ру"/Архив



Мало кого секвестр бюджета 2020 года потрепал так, как центр управления парковками. Если адресная инвестиционная программа КРТИ потеряла чуть меньше трети, то расходы на размещение новых велодорожек и парковок урезали почти на 70%. На выходе вместо ожидаемых 21,8 км велополос в 2020 году горожане получат 13,5 км, а вместо восьми перехватывающих парковок - две.

В январе Смольный объявил, что в 2020 году в городе появятся сразу десять стоянок, восемь из которых - перехватывающие. Они должны были появиться у станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов» и ж/д станции Царское Село. В бюджете на это было заложено 388,7 млн рублей, но пандемия откусила от этой суммы 72% (оставив всего 93,8 млн рублей). «Фонтанка» провела ревизию и выяснила, что петербуржцы в этом году получат всего две перехватывающие парковки, да и те изначально должны были открыться еще в 2019 году.



Напомним, в начале июня был утвержден новый вариант городского бюджета на 2020 год. Коронавирус откусил от доходов города более 100 млрд рублей, а от расходов – порядка 40 млрд. При этом вся стройка за бюджетный счет – адресная инвестиционная программа – сократилась со 101 млрд до 67,7 млрд рублей. Конкретно комитет по развитию транспортной инфраструктуры, в чьем ведении находится ЦУП, ужался на 8 млрд по сравнению с изначальными 25,9 млрд рублей.



Создание парковок обычно происходит в несколько этапов (проектирование, строительство и др.) и практически на всех из них конкурсы выигрывают разные подрядчики. Пока один не закончит свою часть работ, следующий не приступит. Среди них, как и везде, находятся недобросовестные. Кажется, что пандемия взяла на себя часть ответственности за срывы сроков.

Всего в Петербурге работают 14 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1 579 машино-мест. Они, как выяснил опытным путем корреспондент «Фонтанки», пользуются заметным спросом горожан: в рабочее время отыскать свободное место крайне трудно. Развитие сети перехватывающих стоянок в последние годы забуксовало. Несмотря на то, что Смольный анонсирует все новые и новые проекты, копятся долги по старым. Среди них парковка-долгострой у станции метро «Рыбацкое», которую жители ждут с 2018 года, а также стоянки близ «Проспекта Большевиков» и «Ломоносовской», которые изначально планировали закончить к концу 2019 года.

Контракты на первый этап обустройства стоянок на проспекте Пятилеток («Проспект Большевиков») и Фарфоровской улице («Ломоносовская») были заключены в июне 2019 года с ООО «СК Феникс» и ООО «КБ-Сервис» соответственно. Они должны были проделать основную часть работ: первый - на 20 млн, второй - на 12 млн рублей. В сентябре того же года конкурсы на второй этап работ по обеим площадкам выиграло ООО «Курсус». Все должно было быть готово до 31 декабря 2019 года.



Сейчас обе стоянки выглядят полностью законченными, но все равно пустуют. Как сообщил «Фонтанке» гендиректор и владелец «Курсуса» Артем Кушнарев, работы на Фарфоровской действительно вышли на финишную прямую: там проходят завершающие испытания и подготовка к сдаче объекта.

На Пятилеток сотрудники его компании еще не выходили - не было «строительной готовности объекта» - за этой формулировкой обычно кроется отсутствие асфальтового слоя, островков, камер видеонаблюдения и т.д. На вопрос, в чем причины такой задержки, предприниматель вспомнил, что работы предшествующего ему подрядчика приостанавливались из-за пандемии.

Проклятое место

Самый проблемный объект находится у станции метро «Рыбацкое» (Тепловозная улица). С ним связана странная история. В 2018 году конкурс на создание парковки выиграла компания «ДСК Торос-СПБ». Стоимость работ составила почти 32 млн рублей, но заказчик в лице Городского центра управления парковками (ГЦУП, подведомствен КРТИ) их не оплатил из-за многочисленных нарушений в части документации и проектных решений, которые не были устранены. В результате договор с подрядчиком был расторгнут. Тот потребовал в арбитражном суде оплатить работы на сумму 25,7 млн рублей при стоимости контракта в 32 млн рублей, но получил отказ. Апелляцию 15 июля 2020 года компания тоже проиграла.



Представитель «ДСК Торос-СПБ», с которым удалось пообщаться «Фонтанке», заикнулся было о коррупционной истории, но тут же махнул рукой - спрашивать уже не с кого. По его словам, чиновники, с которыми тогда взаимодействовала компания, покинули свои посты или скончались.

Стоянку не приняли, но она была так нужна жителям, что её на время открыли. Автомобили простояли там с декабря до конца лета, после чего приехала техника жестоко перекопала свежий асфальт. Конкурс разделили на три этапа и провели заново: первый этап достался московскому АО «Региональная энергетическая компания» (РЭК), второй - «КБ-Сервису», а третий - «Курсусу». За несколько дней до дедлайна, 25 декабря, контракт с РЭК был расторгнут. «Работы не выполнялись, оплата не производилась», - указано в комментариях на портале госзакупок.

Та же участь постигла контакт с «КБ-Сервис» на 28 млн рублей. За нарушение сроков сдачи объекта компании назначили штраф и неустойку, а также внесли в реестр недобросовестных поставщиков вслед за «ДСК Торос-СПБ».



Перехват не удался

Вместо парковки на Тепловозной до сих пор красуется пустырь и будет красоваться до следующего года. По данным гендиректора «Курсуса», в 2020 году его сотрудники на объект точно не выйдут, поскольку его исключили из адресной программы. Вместо этого город будет доделывать хвосты

«В 2020 году будут завершены и введены в эксплуатацию те объекты, которые сейчас находятся в высокой степени готовности. Это перехватывающие автостоянки у станций метро «Ломоносовская» на 36 машино-мест (90% готовности) и «Проспект Большевиков» на 85 машино-мест (70% готовности)», - сообщили в «Фонтанке» в ГЦУП.

Работы на Тепловозной выполнены на 10% из-за «нарушения подрядчиком обязательств по госконтракту». Кроме того, в связи с изменением условий подключения автостоянки к централизованной системе водоотведения, в 2020 году корректируется проектная документация, отметили в учреждении.

Вслед за «Рыбацким» из адресной программы на 2020 год исчезла, анонсированная в марте, площадка на «Выборгской» (Лесной проспект) - там нужно корректировать проектную документацию. Также из-за секвестра пришлось пожертвовать парковкой у железнодорожной станции Царское Село, работы над которой планировали начать еще во II квартале 2020 года.



Палка в колеса



Как рассказали в центре управления парковками (который все еще отвечает и за развитие велосипедной инфраструктуры в городе), изначально в 2020 году предполагалось настроить велодорожек на 189,8 млн рублей. Сейчас в программе осталось 57,7 млн. Повезло тем адресам, на которые уже успели зайти подрядчики, хотя и не всегда удачно.



Еще в начале года центр управления парковками анонсировал появление 21,8 км новых велодорожек и считал, что общая протяженность таким образом составит почти 138 км. Теперь этим планам реализоваться не суждено, построить удастся в лучшем случае 13,5 км, адресная программы сейчас корректируется. Как рассказали в ведомстве, главный принцип – обеспечить максимальный ввод уже в это году. «Поэтому новая адресная программа предусматривает выполнение работ на объектах, по которым уже есть действующие контракты, либо они находятся в высокой степени готовности», - поясняют в пресс-службе.

Эти маршруты-счастливчики разбросаны по разным районам. На юге по-прежнему хотят достроить участки на Бухарестской от Прогонной улицы до улицы Салова (1,1 км) и дальше до пр. Славы (еще 3,1 км). Чуть западнее все-таки должна появиться велополоса на пр. Юрия Гагарина от Московского шоссе до ул. Типанова (1,9 км).



Остальная часть сохранившейся программы – на севере. 2,2 км должны быть введены в текущем году на пр. Культуры между Суздальским и пр. Луначарского. 3,1 км можно будет проехать по Светлановскому от Тихорецкого до пр. Тореза и дальше по Тореза до пл. Мужества. Там же рядом в силе остаются планы на Политехническую улицу от пл. Мужества до Карбышева и на ул. Харченко от Полюстровского проспекта до Кантемировской – это еще 2,1, км.

Подрядчик по южным участкам – «Геоизол». «Фонтанка» писала о том, что КРТИ, наученный недобрым опытом срыва сроков, хочет привлекать к строительству велодорожек тяжеловесов отрасли, и «Геоизол» как раз из таких. Тем не менее сценарий не сильно поменялся. Три участка должны были быть сданы еще прошлым летом, потом горизонт отодвинули на осень, сопровождая это неустойками и претензиями. В итоге на данный момент завершены, приняты и оплачены работы лишь по первому участку Бухарестской стоимостью порядка миллиона. Два других южных адреса за 17 и 13 млн по-прежнему в работе. В центре управления парковками сообщили, что по ним заключены допсоглашения со сроком до конца 2020 года.

Северными маршрутами занимался все тот же «КБ Сервис» по нескольким договорам. «Подрядчик нарушил сроки и требования госконтрактов, в том числе предъявляемых к качеству работ по созданию данных веломаршрутов, - говорят в ЦУП. - В отношении подрядчика выставлена неустойка. Кроме того, подрядчик занесен в реестр недобросовестных поставщиков. В настоящее ведется проработка вопроса по проведению конкурсной процедуры на заключение госконтракта для завершения работ на данных объектах в 2020 году».

Всего «КБ-Сервис» в 2018-2019 годах выиграл у ГЦУП контракты на обустройство стоянок и велодорожек на общую сумму 142,7 млн рублей, что подняло его на второе место среди основных подрядчиков учреждения. В апреле-июне 2020 года компания направила в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти несколько исков к своему заказчику. Суммы требований по ним - 9, 20, 14 млн рублей - больше перекликаются с «велосипедными» контрактами, чем с «парковочными». Уточнить, связаны ли эти претензии с велодорожками, не удалось. Телефон компании, указанный в СПАРК, отключен. Известный «Фонтанке» номер совладельца фирмы Андраника Гарибяна оказался в сети не зарегистрирован.

Мартиролог велодорожек – 2020 напоминает аналогичный список 2018 года. В частности, снова из программы убрана полоса на Приморском проспекте от Яхтенной улицы до ул. Савушкина – 2 года назад 1,6 км не осилил ИП Егунян Мамикон Эдикович. Провести конкурс планировали во втором квартале 2020 года, но пандемия спутала карты. Точно так же не успели объявить конкурсы на два давно запланированных южных лота: пр. Славы от Белградской до Софийской (2,6 км) и Бухарестская от ул. Димитрова до ул. Олеко Дундича (2,3 км). Теперь уже и не будут спешить. Полуторакилометровый участок улицы Типанова от пр. Юрия Гагарина до Витебского успел пройти через горнило «КБ Сервис», а в прошлом году контракт на него у «Геоизола» выиграло ООО «Мраморный мир». Контракт уже расторгнут, выставлена неустойка подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Все исключенное из программы 2020 года теперь планируется включить в период 2021-2023-го.

Евгения Горбунова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

