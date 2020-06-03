«Обсудите это на ЗСД».

Эдуард Батанов и Вячеслав Макаров с проектом бюджета Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Букмекеры никогда не станут принимать ставки на результаты обсуждения поправок к бюджету в петербургском Заксе. Там невозможно ошибиться в прогнозах: одобрят губернаторскую и единороссовскую, остальные — сколько их ни наберется — отклонят. Но в таких матчах с предопределенным итогом всегда интересно, насколько смелым окажется аутсайдер и насколько откровенным — фаворит. Сегодня в парламенте дерзили и слали друг друга на три буквы.

С начала шестого созыва в Заксобрании депутат Борис Вишневский не смог припомнить ни одного случая, когда при корректировке бюджета парламент, где из 49 депутатов 35 — представители партии власти, утвердил бы поправку от оппозиции. «В прошлом созыве еще случалось, в этом я такого не помню. И во время принятия «основного» бюджета тоже. Бюджетные поправки на моей памяти в этом созыве от оппозиции не принимались никогда».



Петербургские депутаты 3 июня рассматривали во втором, решающем чтении проект корректировки бюджета на 2020 год. Он появился в конце апреля как реакция на эпидемию: радикально сокращал расходы, еще более радикально — доходы, наращивал вдвое дефицит и увеличивал госдолг. В первом чтении его рассматривали шумно: парламентарии не понимали, почему оставили без финансирования важные, по их мнению, строчки, сохранив деньги на условный «пляжный футбол». Вице-губернатор Эдуард Батанов отвечал, что все сидят в одной лодке, и уповал на второе чтение. Губернаторская поправка к проекту появилась на прошлой неделе, и «Фонтанка» подробно писала о ней по одной простой причине — она точно попадала в итоговый документ. Основной вывод из нее — лучше бюджету не стало, дефицит вырос со 104 млрд рублей до 111 млрд.Такой же зеленый коридор был у поправки «Единой России»: она добавила несколько сотен миллионов на здравоохранение, образование и ЖКХ, сняв, в частности, миллиард из резервного фонда, который туда добавил Беглов.



Первыми на жертвенный алтарь демократии понесли свои поправки коммунисты. В частности, они попросили вернуть хотя бы миллиард на расселение коммуналок, с которого корректировкой снято два с лишним миллиарда. Взять эту круглую сумму предложено было с подготовки территории для подключения будущей Широтной магистрали к ЗСД (эта строчка тоже появилась в проекте бюджета только на стадии корректировки). Батанов ответил, что смотрит дальше 2020 года: «Проект прошел экспертизу, имеются обязательства наши и со стороны РФ».

Кроме того, миллиард с лишним КПРФ хочет вернуть на ликвидацию несанкционированных свалок в городе; 1,8 млрд — на программу капремонта, благо от нее бюджет вообще практически самоустранился. Пощипать предложено ГУДП «Центр», которому 3 млрд направлены в рамках прошлогодней закупки уборочной техники — ведь зимы не сложилось. На что Батанов заметил, что покупать технику в зависимости от погоды нельзя.



Справедливоросс Алексей Ковалев начал эмоционально и тоже про капремонт. «Это полное безобразие, надругательство, — не останавливался он. — Город показывает, что за все издержки должны расплачиваться рядовые граждане. В этом еще раз показана антинародная сущность нынешней власти Санкт-Петербурга, в том числе и правящей партии». Спикер Вячеслав Макаров, который очень уж радел сегодня за регламент, прервал Ковалева ошеломленным: «Алексей Анатольевич, вы чего, издеваетесь над нами?» Суть поправок сводилась к тому, чтобы возвращать частично снятое с жилищных программ, капремонта и приобретения доступного жилья. Речь шла более чем о 10 млрд, а «жертвами» выступали увеличенный в 30 раз резервный фонд и расходы, связанные с прошлым и текущим строительством ЗСД. Насчет фонда Батанов сдержанно сообщил, что борьба с вирусом и так уже откусила от резервов более трети и впереди еще хватает расходов. А вот по поводу Западного скоростного диаметра дал волю раздражению: «Если вы хотите, чтобы было действительно народное обсуждение, предлагаю эту позицию обсудить в районе ЗСД, на съезде с Богатырским. Там будет публика что надо» (именно там каждый вечер уже не один год возникает пробка на съезд с платной дороги).



Лидер «яблочной» фракции Борис Вишневский предложил восстановить в прежнем объеме финансирование программы «Молодежи — доступное жилье». Батанов ответил туманно: «Поправка имеет некие «внутренние противоречия» и не сбалансирована». Вишневский только усмехнулся — как-никак математик — и потребовал вернуть деньги на расселение коммуналок. Заодно ввернул и Батанову «шпильку» за Ковалева, предложив замглавы города обсудить вопросы сокращения программы с жителями этих квартир. «Я думаю, их реакция его неприятно удивит», — заключил депутат.



Опять досталось ЗСД. Дело в том, что он представлен в бюджете трижды. Деньги на строительство новых развязок (почти целиком срезаны), деньги на подключение ШМСД (тот самый миллиард) и традиционное обслуживание облигационного займа АО «ЗСД», выпущенного давным-давно для создания Северного и Южного участков (в этом году заложено 2,5 млрд рублей). «Карфаген должен быть разрушен», — заявил Вишневский на языке оригинала, предлагая отказаться от последнего пункта. Имелась в виду не судьба самой дороги, а многолетнее противостояние депутата с его личным Карфагеном. «Пусть они пойдут в суд, — предложил Вишневский. — Мне будет интересно посмотреть, как они принесут соглашение и будут объяснять... как все обязательства по оплате займа по купонам остались за городом, а все доходы — у частной компании». «Действительно, там фигурирует АО «ЗСД», но это не имеет никакого отношения к ГЧП, это наш северный и южный участок, который строили мы и «ЗСД» и имеем обязательства. Санкт-Петербург всегда своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства», — отвечал Батанов.



Оксана Дмитриева предложила выполнять в таком случае обязательства по жилищным программам, а также снизить расходы на обеспечение по защите информации, содержащей гостайну. По ее предложению, под нож должны пойти траты на развитие институтов гражданского общества, на ГУП «Продовольственный фонд» и событийный туризм. Батанов уцепился за явное: «Возражаем. Даже в условиях кризиса государственную тайну надо сохранять». «Остроумия Эдуарда Викторовича на всех не хватает — так же, как и денег. Оно истощилось», — вздохнула Дмитриева.



«Мы с вами утвердили параметр — 111 миллиардов дефицит, — не уставал увещевать Батанов. — Это означает, что в следующем году мы должны в бюджет заложить 7,5 миллиарда процентных расходов. Посчитайте, сколько это в детских садиках. Мое любимое и единственное измерение... Мы готовы помогать тем, кто готов масло взбивать ножками». По этой логике, самые сильные ножки оказались у главы города и партии власти — только их поправки одобрили и запустили проект корректировки к финальному чтению.



Николай Кудин, Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»