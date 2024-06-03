В Петербурге звёзды оперы и балета собрали более четырёх миллионов рублей на лечение детей с онкозаболеваниями

Фото: Фёдорова Екатерина Поделиться Поделиться





На благотворительном концерте «Неравнодушное искусство», прошедшем в Петербурге в День защиты детей, было собрано более четырёх миллионов рублей. Деньги будут направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями — подопечных благотворительного фонда «свет.дети».



На сцену Каменноостровского театра вышли звёзды оперы и балета: Альбина Шагимуратова, Евгений Никитин, Екатерина Осмолкина, Игорь Колб, Владимир Шкляров и многие другие. На концерте были исполнены номера из классики русских композиторов — Стравинского, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Минкова и др. Дирижер концерта — Георгий Албегов.



Концерт «Неравнодушное искусство» — это личная инициатива оперного певца, солиста Мариинского театра Михаила Петренко и балерины Мариинского театра Алисы Петренко. Именно они продумывали детали благотворительного вечера вместе с художником, скульптором и дизайнером Евгением Крыловым, режиссёром и хореографом Ильёй Устьянцевым. Темой вечера стали знаменитые дягилевские «Русские сезоны и русский авангард». Диалог великого прошлого и настоящего.



«Михаил и Алиса Петренко вот уже семь лет подряд проделывают колоссальную работу от идеи до воплощения. Ведь идея — это только малая часть, важно, как её воплощаешь в жизнь, какие инструменты при этом используешь. Всех участников этого концерта объединяет любовь к искусству и желание помогать. Это очень большая работа, сложная, часто забирающая 100% времени. Я бесконечно благодарна им за это. Этот проект, как мне кажется, уже не городского, а мирового уровня», — сказала директор благотворительного фонда «свет.дети» Юлия Божина.

Фото: Фёдорова Екатерина Фото: Фёдорова Екатерина Фото: Фёдорова Екатерина Фото: Фёдорова Екатерина Фото: Фёдорова Екатерина Фото: Фёдорова Екатерина Поделиться Поделиться





В рамках благотворительного концерта прошел аукцион, на котором были представлены предметы искусства. Среди них картина русского живописца и академика живописи Императорской академии художеств Бориса Кустодиева. Аукцион провел театральный актёр и телеведущий Михаил Генделев.



«Для меня большая честь, что Алиса и Михаил Петренко меня пригласили к участию в этом благотворительном мероприятии. Это наше призвание — дарить людям искусство, давать возможность прикоснуться к музыке, отвлечь их от каких-то проблем житейских, возможно, поразмышлять о высоком, о великом, о том, что за обыденностью нашей человеческой жизни обычно теряется. Сегодня я впервые участвую в благотворительном вечере и рада, что мое участие помогает собрать деньги детям», — поделилась впечатлением солистка Мариинского театра Зинаида Царенко.



Специальным гостем мероприятия стала Оксана Фёдорова — бывшая «Мисс Вселенная», телеведущая, основательница благотворительного фонда, певица. Она исполнила арию Любаши из оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова.



«Благотворительность — это часть моей души, часть моей жизни. Я с удовольствием приняла приглашение поучаствовать в таком действе. У меня есть свой благотворительный фонд, мы в этом году отметим юбилей — 15 лет . Мы тоже работаем с миром искусства, помогаем детям, которые занимаются классическим искусством. Так совместно мы объединились для того, чтобы искусство помогало. Мы собираем средства через творчество, через проявление артиста. Искусство, музыка, балет объединяют», — сказала Оксана Фёдорова.



В этом году участники «Неравнодушного искусства» собирали средства для 13-летнего Данила, который борется с лимфомой Ходжкина. Данил приехал в Санкт-Петербург на лечение из небольшого посёлка недалеко от города Благовещенска. На данный момент он проходит лечение в Санкт-Петербурге в Медицинском институте имени Сергея Березина. Сумма сбора превзошла все ожидания организаторов — она составила 4 333 000 рублей и стала рекордной за семь лет существования проекта, рассказали «Фонтанке» в фонде.



«Я не первый раз принимаю участие в благотворительном концерте. Искусство — международный язык, который объединяет людей. Для меня это мероприятие — возможность собрать вместе ценителей творчества. Есть такое словосочетание в английском языке good cause — благое дело. Когда много людей собираются для того чтобы сделать что-то важное, что-то хорошее. Я считаю, что данное мероприятие, в котором я в том числе принимаю участие, — благое дело. И каждый раз, когда у меня есть возможность, я принимаю участие, никогда не отказываюсь. Тем более сегодня мы спасаем жизнь ребёнку. Дети — это цветы нашей жизни», — поделился своими впечатлениями от участия в концерте первый солист Мариинского театра Никита Корнеев.