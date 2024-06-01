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    Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве

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    Похороны актрисы Анастасии Заворотнюк завершились на Троекуровском кладбище. Участвовали только близкие.

    Как пишет MSK1, траурная церемония завершилась ближе к 16:00 1 июня. В шатрах около могилы собрались только близкие Анастасии, несколько друзей, муж, мать и дети.

    Все остальные желающие смогут положить на могилу цветы, когда уедет семья.

    Заворотнюк похоронили на так называемой аллее знаменитостей Троекуровского кладбища. Там же упокоены, например, Юрий Шатунов и актер Валентин Гафт.

    Ранее прошла церемония прощания, на которой собрались сотни поклонников артистки.

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    Похороны Анастасии ЗаворотнюкТроекуровское кладбище
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