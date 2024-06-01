Похороны актрисы Анастасии Заворотнюк завершились на Троекуровском кладбище. Участвовали только близкие.
Как пишет MSK1, траурная церемония завершилась ближе к 16:00 1 июня. В шатрах около могилы собрались только близкие Анастасии, несколько друзей, муж, мать и дети.
Все остальные желающие смогут положить на могилу цветы, когда уедет семья.
Заворотнюк похоронили на так называемой аллее знаменитостей Троекуровского кладбища. Там же упокоены, например, Юрий Шатунов и актер Валентин Гафт.
Ранее прошла церемония прощания, на которой собрались сотни поклонников артистки.
Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве
Похороны актрисы Анастасии Заворотнюк завершились на Троекуровском кладбище. Участвовали только близкие.
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