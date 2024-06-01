Песков, Тарасова, Запашный. Сотни людей в Москве пришли проститься с «прекрасной няней»

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк прошло в Москве 1 июня. Проститься с ней пришли друзья, родные и многочисленные поклонники.
Как пишет портал MSK1, среди пришедших на церемонию были замечены Эдгард Запашный, Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, тренер Татьяна Тарасова, фигурист Илья Авербух, актер Игорь Угольников, певица Лолита Милявская.
Также в храме присутствовала дочь Анастасии Анна, ранее рассказавшая о своих переживаниях в связи со смертью матери, муж актрисы Пётр Чернышёв и сын Майкл с девушкой.
Траурная панихида проходила в Покровском монастыре.
Церемония прощания длилась три часа, проститься с актрисой кроме знаменитостей пришли сотни людей. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.
Анастасия Заворотнюк несколько лет боролась с раком. Она умерла ночью 30 мая. Ей было 53 года.