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    Песков, Тарасова, Запашный. Сотни людей в Москве пришли проститься с «прекрасной няней»

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    Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк прошло в Москве 1 июня. Проститься с ней пришли друзья, родные и многочисленные поклонники.

    Как пишет портал MSK1, среди пришедших на церемонию были замечены Эдгард Запашный, Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, тренер Татьяна Тарасова, фигурист Илья Авербух, актер Игорь Угольников, певица Лолита Милявская.

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    Также в храме присутствовала дочь Анастасии Анна, ранее рассказавшая о своих переживаниях в связи со смертью матери, муж актрисы Пётр Чернышёв и сын Майкл с девушкой.

    Траурная панихида проходила в Покровском монастыре.

    Церемония прощания длилась три часа, проститься с актрисой кроме знаменитостей пришли сотни людей. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.


    Анастасия Заворотнюк несколько лет боролась с раком. Она умерла ночью 30 мая. Ей было 53 года.

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