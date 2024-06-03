    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, зап

    752мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.38eur96.87

    Не хотите — не смотрите. Бузова объяснила откровенный наряд на концерте в Уфе

    1900
    4 комментария

    Ольга Бузова объяснила свой образ на музыкальном фестивале, который прошёл в Уфе в День защиты детей, и призвала не искать зло там, где его нет. Без извинений не обошлось.

    «Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала Бузова в своём телеграм-канале вечером 3 июня.

    Исполнительница уточнила, что была недоступна весь день, и только к вечеру увидела всю шумиху вокруг своего выступления в Уфе.

    Со слов Бузовой, её образы всегда яркие и обсуждаемые, и в этом году она себе не изменила.

    «Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — написала она.

    Открытие музыкального фестиваля прошло в Уфе 1 июня и совпало с Днём защиты детей, но приурочено к нему не было. В правилах посещения на сайте действительно прописано возрастное ограничение — 12 лет. Дети 12 лет и младше допускаются только в сопровождении взрослых.

    Бузова и её команда вышли на сцену в кожаных боди. Образ певицы пришёлся по вкусу не всем. Обсуждение уместности нарядов из соцсетей вылилось в жалобы, которые изучает Следственный комитет Башкирии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ольга Бузова
    ЛАЙК6
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close