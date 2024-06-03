Не хотите — не смотрите. Бузова объяснила откровенный наряд на концерте в Уфе

Ольга Бузова объяснила свой образ на музыкальном фестивале, который прошёл в Уфе в День защиты детей, и призвала не искать зло там, где его нет. Без извинений не обошлось.



«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала Бузова в своём телеграм-канале вечером 3 июня.

Исполнительница уточнила, что была недоступна весь день, и только к вечеру увидела всю шумиху вокруг своего выступления в Уфе.

