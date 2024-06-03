Не хотите — не смотрите. Бузова объяснила откровенный наряд на концерте в Уфе

Ольга Бузова объяснила свой образ на музыкальном фестивале, который прошёл в Уфе в День защиты детей, и призвала не искать зло там, где его нет. Без извинений не обошлось.
«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала Бузова в своём телеграм-канале вечером 3 июня.
Исполнительница уточнила, что была недоступна весь день, и только к вечеру увидела всю шумиху вокруг своего выступления в Уфе.
Со слов Бузовой, её образы всегда яркие и обсуждаемые, и в этом году она себе не изменила.
«Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — написала она.
Открытие музыкального фестиваля прошло в Уфе 1 июня и совпало с Днём защиты детей, но приурочено к нему не было. В правилах посещения на сайте действительно прописано возрастное ограничение —
Бузова и её команда вышли на сцену в кожаных боди. Образ певицы пришёлся по вкусу не всем. Обсуждение уместности нарядов из соцсетей вылилось в жалобы, которые изучает Следственный комитет Башкирии.