СК изучит жалобы в адрес Ольги Бузовой. На концерте в День защиты детей она вышла на сцену в откровенном наряде

Региональное отделение Следственного комитета по Башкирии изучит поступившие посредством социальных сетей обращения с жалобами на откровенный наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. Об этом 3 июня пресс-служба СУ СК РФ сообщила изданию РИА Новости.

Скандал разразился после того, как 1 июня певица выступила на музыкальном фестивале VK Fest. Само мероприятие не было приурочено к Дню защиты детей, но, по оценке депутата Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова, из 13 тысяч присутствовавших на концерте половина были дети. Кожаное боди, в котором Бузова появилась на сцене, сравнивали с нарядами «Голой вечеринки» и нередко именовали «костюмом из серии БДСМ».