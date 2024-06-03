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    СК изучит жалобы в адрес Ольги Бузовой. На концерте в День защиты детей она вышла на сцену в откровенном наряде

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    Региональное отделение Следственного комитета по Башкирии изучит поступившие посредством социальных сетей обращения с жалобами на откровенный наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. Об этом 3 июня пресс-служба СУ СК РФ сообщила изданию РИА Новости.

    Скандал разразился после того, как 1 июня певица выступила на музыкальном фестивале VK Fest. Само мероприятие не было приурочено к Дню защиты детей, но, по оценке депутата Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова, из 13 тысяч присутствовавших на концерте половина были дети. Кожаное боди, в котором Бузова появилась на сцене, сравнивали с нарядами «Голой вечеринки» и нередко именовали «костюмом из серии БДСМ».

    Портал UFA1.ru показал скандальный наряд и провел голосование среди читателей, предлагая им решить — «великолепна ли певица» или «это чересчур». За второй вариант проголосовало 70% пользователей.

    Комментируя громкое событие, городские власти отметили, что мероприятие было коммерческим: город лишь предоставил площадку, репертуар и сценические костюмы артистов не обсуждались.

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