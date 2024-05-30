Инновации на Неве. Как «зеленые» технологии меняют наши дороги

И еще немного об экологии. Современное дорожное строительство может дать вторую жизнь материалам, отслужившим свой срок: переработанному пластику и асфальтобетону, резиновым покрышкам, стеклянной крошке, золам уноса, шлакам и многому другому.

Одними из первых использовать переработанный пластик в дорожном строительстве стали индийские инженеры. В России эта технология тоже активно осваивается и развивается. Специалисты научились выделять из пластика полимеры и использовать их для производства добавок, которые могут частично заменить битум.



Технология позволяет «убить двух зайцев»: значительно сократить объем пластиковых отходов и уменьшить вредные выбросы, ведь энергозатратных процессов в производстве нефтяных битумов становится меньше. Важно, что на качество новая рецептура не влияет.



Необычная «рецептура» современного асфальта

технология №7

Основной источник резиновой крошки — автомобильные покрышки, часто сбрасываемые на несанкционнированных свалках и разлагающиеся сотни лет. Этот неожиданный, на первый взгляд, «компонент» увеличивает долговечность асфальта и повышает коэффициент сцепления покрытия с колесом. Он обладает шумопоглощающими свойствами, борется с «усталостью» материала и устойчив к сдвиговым деформациям.



В Петербурге и Ленинградской области планомерную работу по изготовлению и внедрению опытно-промышленных партий асфальтобетонной смеси на основе резиновой крошки ведет АО «АБЗ-1». У предприятия есть экспериментальные участки с таким покрытием, которые находятся в постоянном поле зрения специалистов. Среди них — Суворовский и Академический проспекты, бульвар Новаторов, пос. им. Морозова, Зеленогорское шоссе и др.