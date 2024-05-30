Инновации на Неве. Как «зеленые» технологии меняют наши дороги
Лето в Петербурге — не только туристический сезон, но и время большого дорожного ремонта. Ограничения движения, как правило, тяжело воспринимаются автомобилистами. Но есть хорошая новость. Современные технологии производства и укладки смесей позволяют не только ускорять темпы работ и снижать частоту ремонта, но и способствуют заботе об окружающей среде.
Что важно, тренд на экологичность — общий для всей отрасли. Дорожники Северной столицы давно к этому готовы и активно применяют практически все существующие в отрасли «зеленые» решения. Некоторые из них они разработали сами!
Одна из современных технологий, о которых стоит рассказать, — «теплый» асфальтобетон. Температура его производства и укладки снижена на 25-30% по сравнению со стандартными горячими смесями. В результате уменьшаются вредные выбросы в атмосферу и снижается количество характерного «синего дыма» при ремонте. Но это еще не все! Инновационная смесь позволяет уменьшить время дорожных работ и побыстрее открыть движение.
«Теплый» асфальт: меньше дыма
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В Петербурге производство и укладку «теплого» асфальта с 2010 года проводит группа компаний «АБЗ-1». Экспериментальные участки показали, что такой асфальтобетон не уступает по характеристикам традиционному. Поэтому зона его применения с каждым годом будет только расширяться.
Реально ли заделать дыру в асфальте без тяжелых дорожных машин и катков с их выхлопами? Да — с помощью холодных водоотверждаемых смесей для ямочного ремонта.
Специалисты Научно-исследовательского центра АО «АБЗ-1» использовали специальные полимерные и структурирующие добавки, которые под воздействием воды позволяют асфальту быстро стабилизироваться и набрать прочность. Готовый материал экологичен и имеет длительный срок хранения. Сама же укладка производится без привлечения спецтехники всего за 20 минут. Экспресс-устранение мелких дефектов дорожного покрытия особенно актуально для оживленных магистралей, где долгое перекрытие может парализовать целые районы. Технология также применяется при обустройстве труднодоступных участков (вокруг люков, водостоков, при укладке пандусов и ремонте железнодорожных переездов), ремонте гидроизоляции и защите кровель.
Холодные смеси: дорожный ремонт своими руками
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Технология укладки настолько проста, что справится практически любой. Быть специалистом в сфере дорожного строительства не обязательно
Холодную смесь от АО «АБЗ-1» поставляют на место производства работ в удобной таре весом до 50 килограммов
Недавно дорожники «АБЗ-1» применили холодную смесь для изготовления дорожной цветной «заплатки» в Екатерининском парке
Жители мегаполисов постоянно подвергаются воздействию радиомагнитных волн, которые не лучшим образом влияют на здоровье. Поэтому покрытие из асфальтобетона, поглощающее эти волны, — эффективное решение для борьбы с негативным воздействием «электромагнитного смога».
Радиопоглощающие асфальтобетоны производства ГК «АБЗ-1» полностью отвечают требованиям существующих ГОСТ, защищают от вредного воздействия электромагнитных излучений, превращая их энергию в тепловую. Они способны размягчаться под действием СВЧ-поля большой мощности, разогреваясь равномерно по всему объему. Это позволяет быстро восстанавливать поврежденные участки.
Поглощая волны: как асфальт защищает от излучения
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Выраженный запах битума нередко доставляет дискомфорт людям, которые вынуждены находиться рядом с местом дорожных работ. Особенно в жаркую погоду. Специалисты нашли решение: ароматизаторы для асфальтобетонных смесей.
Дорога с ароматом ягод
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Асфальтобетонная смесь с добавлением отечественного ароматизатора была изготовлена на заводе «АБЗ-1» и впервые опробована в 2022 году в районе садоводства им. Морозова в Ленинградской области. Ароматизатор полностью натуральный, его можно использовать даже в пищевом производстве! Он соответствует международным нормам и требованиям к качеству и безопасности продукции.
«Дорожный парфюм» вызвал положительный отклик жителей и большой интерес у заказчиков дорожного строительства: технология повышает туристическую привлекательность города в сезон ремонта. Клубника, персик или ваниль? У производителя из Петербурга есть разные варианты ароматизаторов для российских дорог.
Для обеспечения безопасности, комфорта и эстетики городской среды все чаще применяют цветной асфальтобетон. Получить его можно с помощью уникальной разработки «АБЗ-1» — запатентованного прозрачного полимерного вяжущего под названием B2color. В Петербурге и Ленинградской области цветные покрытия с использованием этой технологии есть уже более чем на 50 объектах. С их помощью можно выделить зоны общественного транспорта, велосипедные дорожки и т. д.
Цвет безопасности: асфальт любых оттенков
технология №5
Ярчайший пример использования цветного асфальтобетона — Яхтенный мост
Парк с красной велосипедной дорожкой в Стрельне стал победителем Российской Национальной премии по ландшафтной архитектуре
Вместо заброшенного парка — еще одно общественное пространство на шоссе Революции у реки Лубья
Яркая велодорожка апельсинового цвета — часть велоинфраструктуры нового ЖК в Ломоносовском районе
Путепровод во Всеволожске с цветными вело- и пешеходными дорожками вошел в ТОП-5 национального проекта «Безопасные качественные дороги»
В 2021 году в Бестужевском саду появился первый в городе зеленый асфальт
Для обеспечения безопасности, комфорта и эстетики городской среды все чаще применяют цветной асфальтобетон. Получить его можно с помощью уникальной разработки «АБЗ-1» — запатентованного прозрачного полимерного вяжущего под названием B2color. В Петербурге и Ленинградской области цветные покрытия с использованием этой технологии есть уже более чем на 50 объектах. С их помощью можно выделить зоны общественного транспорта, велосипедные дорожки и т. д.
Цвет безопасности: асфальт любых оттенков
технология №5
Ярчайший пример использования цветного асфальтобетона — Яхтенный мост
Парк с красной велосипедной дорожкой в Стрельне стал победителем Российской Национальной премии по ландшафтной архитектуре
Вместо заброшенного парка — еще одно общественное пространство на шоссе Революции у реки Лубья. Дорожка синяя
Яркая велодорожка апельсинового цвета — часть велоинфраструктуры нового ЖК в Ломоносовском районе
Путепровод во Всеволожске с цветными вело- и пешеходными дорожками вошел в ТОП-5 Национального проекта «Безопасные качественные дороги»
В 2021 году в Бестужевском саду появился первый в городе зеленый асфальт
Литой асфальтобетон называют материалом будущего. Водонепроницаемый, износостойкий, долговечный — он во много раз повышает срок службы дорожного покрытия. Уникальными свойствами он обязан высокому содержанию битумного вяжущего и минерального порошка.
Этот материал наиболее широко применяется на мостах, оживленных трассах, в исторической части городов, на трамвайных путях, а также в паркингах, торговых центрах и помещениях с повышенной влажностью. Специалисты дорожной компании АО «Экодор» (входит в ГК «АБЗ-1») успешно освоили эту технологию устройства покрытий в начале 2000-х годов. Материал производят и укладывают при высоких температурах в вязко-текучем состоянии без уплотнения. Встретить его можно на мостах Петербурга — и не только.
Этот материал наиболее широко применяется на мостах, оживленных трассах, в исторической части городов, на трамвайных путях, а также в паркингах, торговых центрах и помещениях с повышенной влажностью. Специалисты дорожной компании АО «Экодор» (входит в ГК «АБЗ-1») успешно освоили эту технологию устройства покрытий в начале 2000-х годов. Материал производят и укладывают при высоких температурах в вязко-текучем состоянии без уплотнения. Встретить его можно на мостах Петербурга — и не только.
Литой асфальт: легче, тоньше, надежнее
технология №6
И еще немного об экологии. Современное дорожное строительство может дать вторую жизнь материалам, отслужившим свой срок: переработанному пластику и асфальтобетону, резиновым покрышкам, стеклянной крошке, золам уноса, шлакам и многому другому.
Одними из первых использовать переработанный пластик в дорожном строительстве стали индийские инженеры. В России эта технология тоже активно осваивается и развивается. Специалисты научились выделять из пластика полимеры и использовать их для производства добавок, которые могут частично заменить битум.
Технология позволяет «убить двух зайцев»: значительно сократить объем пластиковых отходов и уменьшить вредные выбросы, ведь энергозатратных процессов в производстве нефтяных битумов становится меньше. Важно, что на качество новая рецептура не влияет.
Технология позволяет «убить двух зайцев»: значительно сократить объем пластиковых отходов и уменьшить вредные выбросы, ведь энергозатратных процессов в производстве нефтяных битумов становится меньше. Важно, что на качество новая рецептура не влияет.
Необычная «рецептура» современного асфальта
технология №7
Основной источник резиновой крошки — автомобильные покрышки, часто сбрасываемые на несанкционнированных свалках и разлагающиеся сотни лет. Этот неожиданный, на первый взгляд, «компонент» увеличивает долговечность асфальта и повышает коэффициент сцепления покрытия с колесом. Он обладает шумопоглощающими свойствами, борется с «усталостью» материала и устойчив к сдвиговым деформациям.
В Петербурге и Ленинградской области планомерную работу по изготовлению и внедрению опытно-промышленных партий асфальтобетонной смеси на основе резиновой крошки ведет АО «АБЗ-1». У предприятия есть экспериментальные участки с таким покрытием, которые находятся в постоянном поле зрения специалистов. Среди них — Суворовский и Академический проспекты, бульвар Новаторов, пос. им. Морозова, Зеленогорское шоссе и др.
В Петербурге и Ленинградской области планомерную работу по изготовлению и внедрению опытно-промышленных партий асфальтобетонной смеси на основе резиновой крошки ведет АО «АБЗ-1». У предприятия есть экспериментальные участки с таким покрытием, которые находятся в постоянном поле зрения специалистов. Среди них — Суворовский и Академический проспекты, бульвар Новаторов, пос. им. Морозова, Зеленогорское шоссе и др.
Еще одна «зеленая» технология в дорожном строительстве основывается на добавлении переработанного асфальтобетона в новую асфальтобетонную смесь. Также ее называют RAP (Recycled asphalt pavement — переработанное асфальтовое покрытие). По различным данным, 50% доля старого покрытия в смеси снижает углеродный след в 1 км дорог до 46%. Также это позволяет сэкономить щебень, песок, минеральный порошок, битумное вяжущее.
Идея вторичного использования асфальта прорабатывалась в Ленинграде еще в конце 70-х. В 1979 году при участии «Асфальтобетонного завода №1» совместно с иностранными коллегами была создана производственная площадка «Реноватор» на Новосельковской улице, на которой уже тогда осуществлялась переработка старого покрытия. С 1 марта 2021 года в России введен в действие национальный стандарт ГОСТ на RAP, который закрепил использование этой технологии. В Петербурге есть опытные участки с различным содержанием RAP в составе асфальтобетонной смеси, за которыми ведется наблюдение.
Рост применения «зеленых» технологий, а также принципы ответственного потребления природных ресурсов и заботы об экологии сегодня лежат в основе повышения качества жизни. Это необходимо и для устойчивого развития предприятий дорожной отрасли.
Идея вторичного использования асфальта прорабатывалась в Ленинграде еще в конце 70-х. В 1979 году при участии «Асфальтобетонного завода №1» совместно с иностранными коллегами была создана производственная площадка «Реноватор» на Новосельковской улице, на которой уже тогда осуществлялась переработка старого покрытия. С 1 марта 2021 года в России введен в действие национальный стандарт ГОСТ на RAP, который закрепил использование этой технологии. В Петербурге есть опытные участки с различным содержанием RAP в составе асфальтобетонной смеси, за которыми ведется наблюдение.
Рост применения «зеленых» технологий, а также принципы ответственного потребления природных ресурсов и заботы об экологии сегодня лежат в основе повышения качества жизни. Это необходимо и для устойчивого развития предприятий дорожной отрасли.
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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Экодор»
Дизайнеры: Соня Осколкина, Анастасия Гализина
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Экодор»
Дизайнеры: Соня Осколкина, Анастасия Гализина
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