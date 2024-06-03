В Петербурге появится арт-объект, посвященный «берлинской стене» между Севкабелем и Брусницыным. Придумать его зовут горожан

В Петербурге появится арт-объект, посвященный разделению общественных пространств «Севкабель порта» и «Культурного квартала Брусницын». Как рассказала «Фонтанке» соосновательница архитектурного бюро Klauzura Дарья Мирошниченко, воркшоп по созданию макета скульптуры пройдет 15–16 июня. К участию приглашают горожан. Заявку можно подать до 10 июня как индивидуально, так и командой до пяти человек.

Команда-победитель будет объявлена 22 июня на конференции «Не только архитектор». По словам Дарьи Мирошниченко, после этого планируется искать спонсора для изготовления арт-объекта. «Надеемся в течение месяца это сделать и в июле реализовать», — сказала она.