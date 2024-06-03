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    В Петербурге появится арт-объект, посвященный «берлинской стене» между Севкабелем и Брусницыным. Придумать его зовут горожан

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    В Петербурге появится арт-объект, посвященный разделению общественных пространств «Севкабель порта» и «Культурного квартала Брусницын». Как рассказала «Фонтанке» соосновательница архитектурного бюро Klauzura Дарья Мирошниченко, воркшоп по созданию макета скульптуры пройдет 15–16 июня. К участию приглашают горожан. Заявку можно подать до 10 июня как индивидуально, так и командой до пяти человек.

    Команда-победитель будет объявлена 22 июня на конференции «Не только архитектор». По словам Дарьи Мирошниченко, после этого планируется искать спонсора для изготовления арт-объекта. «Надеемся в течение месяца это сделать и в июле реализовать», — сказала она.

    Организаторы называют свой проект социальным экспериментом, который позволит выяснить, может ли искусство влиять на решение городских проблем.

    Создание единого рекреационного пространства у воды предполагала концепция «Гавань 2.0», соглашение о которой было подписано в ходе ПМЭФ-2021. Променад длиной 1,25 км должен был проходить от Морского вокзала до Балтийского завода и включать в себя в том числе «Севкабель» и культурный квартал «Брусницын». Но этого не произошло.

    Председатель совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский в ходе public talk «Общественные пространства как эликсир для роста больших и малых городов» 30 мая отмечал, что созданию единой набережной мешают здания, которые принадлежат Росимуществу и находятся между двумя общественными пространствами.

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    Комментарии 2

    Вауреур03 Июн 2024 в 22:17
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