В Петербурге появится арт-объект, посвященный «берлинской стене» между Севкабелем и Брусницыным. Придумать его зовут горожан

В Петербурге появится арт-объект, посвященный разделению общественных пространств «Севкабель порта» и «Культурного квартала Брусницын». Как рассказала «Фонтанке» соосновательница архитектурного бюро Klauzura Дарья Мирошниченко, воркшоп по созданию макета скульптуры пройдет 15–16 июня. К участию приглашают горожан. Заявку можно подать до 10 июня как индивидуально, так и командой до пяти человек.
Команда-победитель будет объявлена 22 июня на конференции «Не только архитектор». По словам Дарьи Мирошниченко, после этого планируется искать спонсора для изготовления арт-объекта. «Надеемся в течение месяца это сделать и в июле реализовать», — сказала она.
Организаторы называют свой проект социальным экспериментом, который позволит выяснить, может ли искусство влиять на решение городских проблем.
Создание единого рекреационного пространства у воды предполагала концепция «Гавань 2.0», соглашение о которой было подписано в ходе ПМЭФ-2021. Променад длиной 1,25 км должен был проходить от Морского вокзала до Балтийского завода и включать в себя в том числе «Севкабель» и культурный квартал «Брусницын». Но этого не произошло.
Председатель совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский в ходе public talk «Общественные пространства как эликсир для роста больших и малых городов» 30 мая отмечал, что созданию единой набережной мешают здания, которые принадлежат Росимуществу и находятся между двумя общественными пространствами.