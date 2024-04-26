У Петербурга появилась своя «Берлинская стена». Почему «Севкабель» и «Брусницын» не могут объединиться

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Забор, разделяющий общественные пространства «Севкабель» и «Исткабель» с одной стороны и культурный квартал «Брусницын» — с другой, станет арт-объектом. Единого променада, обещанного концепцией «Гавань 2.0», пока не случилось. Теперь идеологи развития территории хотят привлечь к проблеме внимание горожан и Смольного с помощью социального эксперимента.



Собственники общественных пространств Васильевского острова не смогли договориться о создании общей набережной. Как стало известно «Фонтанке», в этом году барная линия «Севкабеля» по-прежнему будет заканчиваться тупиком, а чтобы попасть в соседний культурный квартал «Брусницын», придется совершать не самый комфортный обход по забитой автотранспортом Кожевенной линии.



Создание единого рекреационного пространства у воды предполагала концепция «Гавань 2.0», соглашение о которой было подписано в ходе ПМЭФ-2021. Променад длиной 1,25 км должен был проходить от Морского вокзала до Балтийского завода и включать в себя, в том числе, «Севкабель» и культурный квартал «Брусницын». Но этого не произошло.



Соглашение со Смольным подписывали «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад», «Азимут Хотелс Компани» и «Управляющая компания «Севкабель Порт». Открывшийся в 2022 году культурный квартал «Брусницын» тоже не исключал объединения с соседями, хотя на тот момент был вполне доволен своей камерностью.

«Фонтанка» обратилась за комментарием к самим общественным пространствам. В «Брусницыне» сообщили, что по-прежнему поддерживают идею создания единой набережной. «Такой променад станет новой точкой притяжения, увеличит привлекательность маршрута по объектам новой туристской географии и войдет в число достопримечательностей Санкт-Петербурга, которые обязательно нужно посетить в городе на Неве», — рассказала директор по маркетингу Татьяна Максютенко.



Но идея, похоже, не находит отклика у соседей. «Нам неизвестны истинные мотивы. Предполагаем, что скорее речь идет о длительном согласовании решения внутри крупных структур», — отметила Татьяна Максютенко.

Отсутствие диалога подтвердили и в «Севкабеле». «Вопрос объединения набережных мы рассматривали с владельцами пространства «Брусницын» три года назад, с тех пор больше к нему не возвращались», — говорит Валентина Антюшина, заместитель генерального директора ООО «УК Севкабель Порт».



По ее словам, в настоящий момент на Кожевенной линии «развиваются два различных по концепции креативных пространства, ориентированных на свои аудитории». «Очевидный коммерческий интерес всех участников процесса относительно единой набережной не определен», — резюмировала она. Если перевести на обывательский язык, то старожилы Кожевенной не слишком склонны делиться трафиком с новичком.



Впрочем, продление променада в сторону «Морского вокзала» тоже забуксовало. Но если там стоит вопрос об огромных инвестициях и аренде здания, то в случае объединения с «Брусницыным» все упирается в обычный забор. К слову, кому принадлежит сам барьер, не вполне ясно. «В настоящий момент мы не располагаем информацией о том, в чьей собственности находится данное сооружение», — отмечает Валентина Атюшина.

Существенным препятствием для создания общего променада являются также объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в аккурат на границе с «Брусницыным», добавляет замдиректора УК «Севкабель Порт». Часть водоохранной зоны между двумя креативными пространствами используется для нужд ТЭЦ, пояснила она. Насосная станция, береговой водозабор и береговой колодец принадлежат ТГК-1. Однако эти объекты не являются препятствием для объединения набережных, отмечает Татьяна Максютенко. В самой ТГК-1 не стали комментировать вопросы «Фонтанки».



Социальный эксперимент Привлечь внимание к проблеме разделения пространств решили в архитектурном бюро Klauzura, которое занималось разработкой концепции культурного квартала «Брусницын». Как рассказала «Фонтанке» соосновательница компании Дарья Мирошниченко, в июне Klauzura планирует провести конкурс-воркшоп для создания арт-объекта возле стены со стороны «Брусницына».



Существующий забор урбанисты между собой называют «Берлинской стеной», он вредит всем, считают в Klauzura. «Глухая кирпичная стена, разделяющая набережную на две части, создает тупиковые пространства, которые никак не используются, создается маргинальная среда, что негативно влияет на оба пространства», — говорится в презентации конкурса. Для горожан такое разделение тоже неудобно, поскольку, чтобы попасть из одного кластера в другой, приходится делать обход по Кожевенной улице. «Но по ней невозможно гулять, она не пешеходная, там постоянно стоят машины, работает часть шиномонтажек и моек», — отмечает Дарья Мирошниченко.



8–9 июня на площадке архитектурного коворкинга Klauzura планируется провести конкурс-воркшоп из четырех команд. Авторы лучшей идеи смогут воплотить ее в жизнь под руководством профессиональных кураторов — архитекторов, скульпторов. Саму скульптуру сделают и установят к 22 июня.

«Объект будет находиться на территории «Брусницына» и привлекать к себе внимание и посетителей, которые смогут посредством голосования дать нам обратную связь по актуальности решения данной проблемы, и даст толчок к реновации новой рекреационной зоны в этой части «Брусницына», — подчеркивают в Klauzura.



По словам Дарьи Мирошниченко, конкурс будет своего рода социальным экспериментом. «Мы хотим проверить, как арт-объекты могут влиять на город и решение городских проблем», — заключила она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»