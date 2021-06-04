Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Поделиться Поделиться







Группа компаний «Севкабель» займется обновлением Морского вокзала на Васильевском острове. Как стало известно «Фонтанке», инвестор достиг принципиальной договоренности с правительством Петербурга и вместе с гостиничным оператором «Азимут» получит само здание терминала и прилегающую территорию в 7 га , чтобы превратить их в часть общественного пространства « Гавань 2.0 ».

По информации «Фонтанки», соглашение о намерениях 4 июня на полях Петербургского международного экономического форума с правительством Петербурга подпишут «Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад"», «Азимут Хотелс Компани» и «Управляющая компания Севкабель Порт».

Концепция «Гавань 2.0» была презентована в апреле 2021 года. Она предполагает создание единой пешеходной и рекреационной зоны вдоль линии воды протяженностью 1,25 км и станет расширением существующего променада пространства «Севакабель Порт» как в сторону Балтийского завода, так и «Ленэкспо». Общая сумма ее реализации оценивалась в 10 млрд рублей.

К Морскому вокзалу, который как раз находится между «Севкабель Портом» и «Ленэкспо», создатели общественного пространства присматривались еще в 2019 году. Но тогда переговоры с городом зашли в тупик из-за вопроса о портовой функции терминала. Город настаивал на ее сохранении, тогда как инвестор полагал, что это сделает проект редевелопмента нерентабельным.

Но в итоге удалось найти компромисс. В соответствии с достигнутой договоренностью, Морской вокзал сохранит транспортную функцию, но будет использоваться преимущественно для круизных судов. Паром «Принцесса Анастасия», который до пандемии являлся его главным «клиентом», переместится на «Морской фасад», последний скоро получит грузо-пассажирский пункт пропуска и сможет полноценно обслуживать паромы.

Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Поделиться Поделиться







Таким образом, первый этаж Морского вокзала продолжит использоваться как терминал с таможней и пунктом пропуска. А «Севкабель Порт» и «Азимут» получат в управление здание с 2-го по 7-й этажи. Три этажа займет гостиница на 339 номеров, в остальных разместятся конференц-зал, медиацентр, ретейл, общепит и услуги для туристов. «Это будет полноценный туристический хаб», — рассказывает председатель совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский.

Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Поделиться Поделиться







На месте нынешней парковки появится общественное пространство, в которое впишутся новые здания площадью до 15 тыс. кв. м . В них разместятся выставочные зоны, торговля и общепит. Также в рамках проекта могут появиться причал для речных судов и яхтенная марина. Но кто именно будет отвечать за оборудование последней, пока не решено.

Всё пространство «Гавань 2.0» позиционируется как кластер событийного туризма, который станет новой точкой притяжения наряду с историческим центром города. «Мы хотим, чтобы наш город воспринимался не только как наследие классической культуры, а манил тем, что происходит сейчас», — пояснил Александр Вознесенский.

Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Фото: предоставлено группой компаний «Севкабель» Поделиться Поделиться







Инвестиции в проект оцениваются в 3,1 млрд рублей, из которых 1,7 млрд составят вложения в реконструкцию Морского вокзала под гостиницу и 1,4 млрд — в новое строительство. Срок окупаемости — около 20 лет.

Форма партнерства с городом пока обсуждается. В одном из вариантов будет создано совместное предприятие, в котором АО «Морской фасад» (на 100% принадлежит городу) получит «значительную долю с контролем и правом согласования всех ключевых решений», а остальные акции перейдут консорциуму группы компаний «Севкабель» и «Азимута». В другом АО «Морской фасад» передаст инвесторам в аренду часть здания и участок для нового строительства. Окончательный вариант юридической конструкции проекта планируется согласовать к сентябрю 2021 года. После этого инвестор объявит архитектурный конкурс на создание концепции нового пространства.

По замыслу создателей, именно площадь Морской Славы перед Морским вокзалом должна стать главным входом в «Гавань 2.0». Но конкурсантам предстоит придумать, как новое общественное пространство будет соседствовать с режимным объектом, которым останется морской терминал. Один из возможных вариантов — поднять променад на уровень второго этажа. Другой — пустить его в обход через благоустроенные территории, которые разместятся на месте бывшей парковки.



В комитете по развитию туризма на момент публикации не прокомментировали вопрос о переговорах с «Севкабелем». В аппарате вице-губернатора Максима Соколова (курирует туризм и инвестиции) признали, что потребность в обновлении Морского вокзала давно назрела. В частности, требуют капитального ремонта причалы и само здание, включая комплексную замену инженерных сетей, систем вентиляции, пожаротушения и т. д. Также необходимо переоснащение современным оборудованием пункта пропуска через государственную границу РФ.

Сейчас ведется разработка проекта капитального ремонта здания терминала. При этом город «видит ряд возможностей сочетания развития коммерческой составляющей и креативных индустрий на территории Морского вокзала, при одновременном сохранении транспортной функции и реновации объектов транспортной инфраструктуры».

В соответствии с обсуждаемыми планами развития, Морской вокзал будет ориентирован в первую очередь на прием круизных судов. Но сможет принимать и паромы с функцией обработки грузов, когда в этом появится необходимость, уточнили в аппарате вице-губернатора. Основным источником финансирования реновации транспортной инфраструктуры Морского вокзала станут внебюджетные средства.



Понадобятся ли в реальности причалы Морского вокзала для обслуживания круизных судов или будут сохраняться в качестве резерва, будет зависеть от темпов восстановления морского туризма после пандемии. Но и до коронавируса наблюдалась тенденция к уменьшению количества судозаходов — при увеличении размеров самих лайнеров.

Так, в 2019 году «Морской фасад» принял 265 круизных лайнеров, что на 5 меньше, чем год назад. В 2020-м их число, по прогнозу, должно было сократиться до 258. Также под прием круизных лайнеров планировалось реконструировать причалы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, которые в 2018 году перешли из федеральной в городскую собственность.

Справка

7-этажное здание терминала Морского вокзала на площади Морской Славы было построено в 1973–1983 годах по проекту архитекторов В. А. Сохина и Л. В. Калягина . Стены вокзала облицованы объемными панелями, имеющими форму парусов, на 78-метровом титановом шпиле изображен корабль. Общая площадь сооружения 20,8 тыс. кв. м . Сегодня на Морском вокзале обслуживается паром «Принцесса Анастасия» оператора Moby Spl. Верхние этажи терминала сдаются коммерческим арендаторам.



Галина Бояркова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

